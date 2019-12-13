美國對「華強硬三劍客」少了一人　薛福瑞2019年底離職

美國國防部發言人12月12日證實，負責亞太安全事務的美國國防部助理部長薛福瑞（Randall Schriver）已提出辭呈並將於2019年底離職，美國政府內部對華強硬派再少一人。

國防部印太事務助理國防部長薛瑞福被認為是對華「鷹派」，曾就台灣問題表示，「我認為台灣是個國家」。（中央社）

美國國防部五角大樓發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）12月12日宣布，薛瑞福因家庭原因準備離職。霍夫曼表示，薛福瑞是印太問題專家，他在這個領域的知識在國防部無人能比。

薛瑞福於2018年1月起擔任亞太事務助理部長至今。儘管國防部團隊幾度更迭，歷經前國防部長馬蒂斯（James Mattis）、代理部長沙納漢（Patrick Shanahan）與現任部長埃斯珀（Mark Esper），薛瑞福與這幾任部長關係良好，並深受賞識。

韓國《東亞日報》12月13日報道指出，特朗普就任後將美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的「重返亞太」政策改變為「自由開放的印太」政策，薛瑞福自上任起就擔負起主導並執行這一政策的關鍵角色。同時，美國的亞洲盟友普遍對薛福瑞持積極看法。

針對此次辭職，美國《外交政策》雜誌援引消息人士的話說，薛瑞福很可能因為與國防部負責政策的次長魯德（John Rood）有矛盾才選擇離開，薛瑞福對自己無法將自己的政策理念推行到國防部和白宮感到失望。

由於在中美貿易戰、台灣、香港、新疆等問題上持有強硬立場，薛福瑞和負責東亞和太平洋事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）、白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matthew Pottinger）一起被稱為特朗普（Donald Trump）政府內的「對華強硬三劍客」。他們都認為有必要遏制中國在亞洲擴大影響力，包括南海及太平洋地區。

薛瑞福曾於10月在華盛頓布魯金斯學會的演講中表示，美國與中國的競爭根本上在於維持以規則為基礎的自由世界秩序的競爭。他認為，美中戰略競爭現已是美國總體安全戰略和國際戰略中的一個重要部分，兩國之間且在多個領域競爭，根本上是因為雙方的願景以及對未來地區和全球安全架構的看法不同。

此外，薛福瑞還曾在一次演講中針對美中關係發出警告稱，「我們尋求同北京建立一個積極、以結果為導向的軍事安全關係，不過中國國家主席習近平及中國共產黨需要理解的是，儘管我們在彼此利益一致的地方尋求合作，不過我們也定將在必要時對抗和競爭。」