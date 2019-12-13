美國高官：美國數十年來幫中國　中方以怨報德

在傳出中美已經達成貿易協議之際，美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）12月12日表示，美國數十年對中國施以善意，但中國卻以怨報德。

綜合媒體12月13日報道，負責東亞和太平洋事務的美國助理國務卿史達偉12月12日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心發表演講時稱，特朗普（Donald Trump）政府對華競爭姿態不是中國所稱的要壓制中國，而是源於對中國的失望。

中國認為「美方就是搞亂香港的最大黑手」，在美國通過有關香港、新疆法案後，中國也宣布制裁一批美國組織。圖為11月20日，一名示威者手持美國國旗在香港理工大學內與警方對峙。（AP）

史達偉稱美國幫助中國發展

史達偉演講中回顧美中關係，舉例說明美國政府如何向中國釋放善意，幫助中國發展。強調這是為了「實事求是」，陳述事實，駁斥一些錯誤的說法，尤其是中國所宣傳的，華盛頓近來對北京的競爭姿態，是源於美國長期以來對中國的敵視，或者是為了「遏制中國」（keep China down）。

史達偉稱，二戰後70年來美國主導的國際秩序，中國不僅是間接受益者，而且美國在各個領域為中國發展提供具體直接的幫助，包括軍事、科技、情報、經貿、民間和學術交流，甚至是政府執政能力建設。

史達偉指出，美中建交的第一個十年，美國的主要考量是冷戰、遏制蘇聯，但是冷戰結束後，美國仍然對華友好，幫助中國入世，即便中國侵犯人權、竊取知識產權、不遵守貿易規則、將核導彈技術擴散到巴基斯坦、伊朗和朝鮮等國，美國也都睜一隻眼閉一隻眼。

但是結果，「不幸的是，中華人民共和國近年來越來越敵視美國，越來越敵視我們的利益和原則。」「這也促使美國人民和本屆政府重估這些政策。蓬佩奧國務卿說過，我們數十年來順應並且鼓勵中國崛起，這種崛起甚至是以犧牲美國價值觀、西方民主、安全和良好常識為代價的。所以，北京的敵對行為不是不可避免的，也不是合乎情理的，事實上，這是中國領導人的選擇。這完全不是美國官員40年前啟動美國多方位政策大力支持北京現代化和自由化時所想要和期待的。」

史達偉強調，「很自然的，中華人民共和國40年前改革開放時，美國伸出了雙手與友誼。但現在他們決定用這樣咄咄逼人和一貫的惡意來回報我們的善意。」

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不過，北京方面認為美國有意遏制中國的崛起。中國外長王毅12月13日演講時詳細論述了中美關係，批評美方在經貿、科技、人員交往等領域接連對中國無端設限和打壓，在香港、台灣、新疆、西藏、人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意攻擊抹黑，不僅如此，美方還利用各種國際場合詆譭中國，給中國扣上了許多莫須有的罪名。

王毅認為，美國近乎偏執的行為在國際交往中實屬罕見，嚴重損害了中美之間得來不易的互信根基，也暴露美國反華勢力的險惡用心。