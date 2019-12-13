重磅經濟項目成美國制裁新目標　德國政界憤怒

美國國會通過兩份決議，同意對波羅的海「北溪2號」輸氣管道進行制裁。這一做法在德國政界和經濟界引起不滿，批評是一種威脅手段。

正等待特朗普簽署

美國國會眾議院12月11日以377比48的投票優勢表決通過了7,380億美元的2020財年（2019年10月1日至2020年9月30日）國防授權法案。其中包括對參與「北溪2號」（Nord Stream 2）波羅的海管道項目的有關公司實施制裁。美國眾議院的議員多數通過了《國防預算法》（NDAA），並在其中加入了《制裁法》。預計參議院將在下週末休會期到來之前通過該法案。白宮已經明確表示，特朗普（Donald Trump）總統將簽署立法方案。

俄羅斯總統普京曾多次訪問柏林，與德國總理默克爾就烏克蘭局勢、敘利亞衝突以及「北溪」2號天然氣管道項目等棘手問題進行討論。圖為2018年8月18日，普京（左）與默克爾在在德國首都柏林以北小鎮梅澤貝格，舉行新聞發佈會。（新華社）

按照計劃，「北溪2號」工程將於2020年繞過波蘭和烏克蘭從俄羅斯向德國輸送天然氣。根據「北溪2號」工程公司提供的數據，到目前為止，波羅的海已經鋪設了超過2,100公里的雙軌管道，距離完工還差大約300公里。美國現在要阻止該項目的完成，不過是否成功值得懷疑，但至少可以令其延遲。美國給出的理由是，該管道將使德國對俄羅斯產生依賴。

分析普遍認為，特朗普將會在國會通過的制裁決議案上簽字，這一點毫無懸念。美國政界批評北溪項目將加大歐洲對俄羅斯能源的依賴。同時美國也希望向歐洲出口更多的液化天然氣。

根據眾議院通過的決議，制裁措施將在一段過渡期後生效，因此對參與項目的企業帶來何種影響尚不清楚。經濟界估計，有關措施至多會讓工程延期，而不會造成中斷。

德國經濟界要求反制

美國眾議院的決定在德國經濟界引起強烈反對。德俄國外商會會長謝普（Matthias Schepp）譴責美國的制裁計劃是對歐洲能源安全的打擊，並呼籲採取反制措施。「我們應該對有損歐洲的制裁進行反擊。現在到了柏林和布魯塞爾採取明確的政治立場和有針對性反制措施的時候了。」

德國外長馬斯（Heiko Maas）表示：「歐洲的能源政策將由歐洲來決定，而不是美國」。德國外交部和經濟部都已表態反對美國要實施境外製裁的訴求。

聯盟黨議會黨團副主席瓦德弗爾（Johann Wadephul）對路透社表示，這將對德美關係造成影響。社民黨的經濟政策發言人威斯伐爾（Bernd Westphal）則說：「我們不是美國的保護領地。」

+ 7 + 6 + 5

德國選擇黨能源問題代表斯特芬·科特爾指出，「北溪2號」對保障德國能源安全很重要，默克爾政府應當立即阻止破壞該項目落實的企圖。

公開資料顯示，「北溪2號」工程耗資100億歐元，整個工程的費用由俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）和有五家歐洲公司各承擔50%的費用。目前90%以上的鋪設工程已經完成。烏克蘭一直積極反對該項目，擔心失去中轉俄羅斯天然氣的收入。波蘭、拉脱維亞、立陶宛等歐洲國家和美國也表示反對，理由是「北溪2號」工程威脅歐洲能源安全。