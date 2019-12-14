美國主持人呼籲特朗普對華加徵新關税　稱更好的協議仍待上演

美國總統特朗普（Donald Trump）12月13日宣佈已經同意了中美第一階段協議的內容。但是美主持人呼籲特朗普進一步打擊中國，更好的協議仍待上演。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站12月12日報道稱，CNBC的主持人克萊默（Jim Cramer）說，經濟學家會跟你說，關税會提高生活成本。他們沒有錯，但是他們的很多預測都誇大其詞了。「很多公司可以採取很多措施來減少損失。」

克萊默還說，被對華關税影響的企業可以搬離中國，以躲避關税，或者迫使中國的供應商承擔關税成本。這包括將製造業崗位帶回美國，或者遷往其他國家。

他還說，現在是打擊中國的最佳時機，因為美國的經濟很強勁，而中國的經濟則不是。「我幾乎都希望中國在承諾上反悔，那麼特朗普總統就可以提高關税，並在之後獲得一份更好的協議。」

彭博社12月13日也報道稱，特朗普的協議遭到了很多人質疑，很多人擔心，經過這些關税以及劇情後，就只有這麼一份第一階段協議，沒有後續了。

在美國對華新關税即將於12月15日生效之際，特朗普13日確認已經同意與中國簽署協議，新的關税計劃將不會實施。

對於特朗普同意中美第一階段協議的條件，美國資深參議員魯比奧（Marco Rubio）感到不滿。魯比奧於12月12日在Twitter上說，白宮應該考慮這樣一種風險，即與中國達成短期協議可能導致美國失去在最重要問題上與中方達成更廣泛協議所需的關税籌碼，這些問題包括中國政府對國內企業的補貼、強制技術轉讓以及阻止美國企業進入關鍵行業。

據《華爾街日報》報道，美國會參議院民主黨領袖、紐約州民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）牽頭民主黨人士起草了一封信函，信中說，「如果不能讓中國政府承諾實施實質性的、可執行的、永久的結構性改革，將危及美國的就業和長期經濟繁榮。」

特朗普一直強調，第一階段協議將包括改善知識產權保護的措施，開放中國金融服務市場的措施，以及防止匯率操縱的措施。第二階段協議將會解決更棘手的問題，包括強制技術轉讓、補貼以及中國國有企業行為等。