中美協議何時何地簽署？　美媒：2020年1月第一周

中美雙方12月13日宣布達成第一階段協議。協議具體有哪些內容，將於何時、何地、由何人簽署，何時生效？中美第二階段協議談判何時開始，將談哪些議題？美媒披露更多細節。

關税降低

據美國彭博社12月13日報道，在關税方面，作為協議的一部分，美國將把對價值約1,200億美元的中國商品徵收的15%關税減半。該法案還將無限期暫停原定於12月15日生效的關税，該關税將涵蓋智能手機和筆記本電腦等消費者喜愛的產品。

這樣一來，約2,500億美元中國商品的税率為25%，1,200億美元中國商品的税率為7.5%。萊特希澤說，美國進一步降低關税將與未來階段談判的結論有關。

另一方面，中國沒有同意協議中的具體關税削減。相反，中國的義務是進行採購，並對其關税實行排除程序。近幾個月來，中國降低了對美國的一些報復性關税，其中包括對從美國進口汽車的關税。

採購方面，美國貿易代表辦公室（USTR）的一份簡報將該協議的這一部分稱為擴大貿易條款。據美國媒體報道，中國同意在未來兩年內增加至少2,000億美元對美國商品和服務的購買。其中還包括中國承諾在今後兩年內每年增加購買美國農產品400億至500億美元。

在知識產權保護、強迫技術轉讓等問題方面，該協議將圍繞美國一位政府高官所稱的「最先進」的知識產權承諾，以及在強制技術轉讓方面的突破。

美國貿易代表辦公室13日宣布的具體承諾包括：中國同意結束長期以來強迫或施壓外國公司向中國公司轉讓技術，以此作為獲得市場准入、行政審批或獲得政府優勢的條件的做法。中國還承諾在行政訴訟中提供透明、公平和正當程序，並在市場條件下進行技術轉讓和許可。

執行機制方面，該協議將包括一個作為執行機構的爭端解決機制。這一過程與美國其他貿易協定的執行方式一致。一方的投訴將被提交到美中工作組，如果官員們不能解決爭端，將由部長級會議決定採取什麼行動。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）說，這一行動可能包括關税或其他措施，但他聽起來很樂觀，認為中國將信守承諾。

協議何時簽署生效

美中下一步如何行動？據報道，律師們現在正在審查文本，以便準備在2020年1月的第一周簽署。協議文本也正在被翻譯。萊特希澤和中國國務院副總理劉鶴可能會在華盛頓簽署協議。協議一旦簽署，將在大約30天後生效。

萊特希澤此前也透露美中將在2020年1月份簽署協議的消息。據英國路透社12月13日報道，美國貿易代表萊特希澤13日向記者透露在美國貿易代表辦公室最新聲明中沒有明確提到的內容，即美中雙方將在2020年1月簽署第一階段貿易協議。

美中第二階段協議如何談？美國總統特朗普（Donald Trump）13日宣布，下一階段的談判將立即開始，不過他的貿易主管表示，未來談判的日期尚未確定。

美國表示，未來的談判還將集中在數字貿易、數據本地化、跨境數據流和網絡入侵等方面。

北京未公布具體數額

北京時間12月13日晚，中方發佈題為《中美雙方已就中美第一階段經貿協議文本達成一致》的聲明，並未提及中方對美國商品的具體採購數額。

聲明稱，隨着中國國內市場的擴大，中方企業按照世貿組織規則和市場化、商業化原則，增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要。

對於何時、何地簽署協議，北京時間12月13日晚，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷表示，中美雙方正就協議簽署時間、地點、形式進行協商，有進一步消息將及時發佈。

對於採購美國農產品的問題，中國農業農村部副部長韓俊在新聞發佈會上並未公布具體數額。他表示，毫無疑問，實施這個協議，中國從美國進口的農產品也會大幅度增加。

韓俊指出，中國會堅守穀物基本自給、口糧絕對安全，把飯碗牢牢地端在自己手裏，而且要裝自己的糧食，要守住國家糧食安全的底線。