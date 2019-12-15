姆努欽：美國制裁他國是為避免戰爭

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）12月14日在出席多哈論壇期間接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）主持人甘布爾（Hadley Gamble）訪問，他表示美國祭出的經濟制裁，例如針對伊朗的那一種，目的是為避免發生戰爭。

美國財政部長姆努欽此前曾呼籲世界銀行停止向中國提供貸款，因為中國經濟實力已經相當雄厚。（VCG）

正在出席多哈論壇的美國財政部長姆努欽當天在接受訪問時表示，就美國對伊朗的制裁，以及華府的「極限施壓」政策評論，稱它們長期以來已被證明是有效的。

他說：「我們使用制裁的理由是，它們是世界軍事衝突的一個重要的替代（選項）。而我相信它是有用的。所以不論是朝鮮、不論是伊朗或是世界其他地方。我們非常認真地看待這些責任。」

此外姆努欽還表示：「讓我講清楚：我們不是在將美元武器化，我會說的反而是相反的事；我在人們使用美元作為全球儲備貨幣一事上負有很大的責任，而美元是挺強的——有時總統（特朗普）說美元是太強了。美元強勢是因為美國經濟以及因為人們想持有美元，以及美元的安全。所以因為這樣，事實上，我們非常認真看待實施制裁的責任，我們（美國）實行的每一個制裁，都是我親自簽署。」