【中美貿易談判】萊特希澤：美國貨品出口至中國兩年內將倍增

中美12月13日宣布達成首階段貿易協議，雙方分別暫時停止對有關商品加徵關稅。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）15日受訪時表示，首階段貿易協議將令美國出口至中國的貨品在未來兩年內上升一倍。

中美達成首階段貿易協議，雙方暫緩加徵部分關稅。（Reuters）

萊特希澤接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，中美達成的首階段貿易協議雖然現時還有翻譯工作要處理，但已經「總體完成」。他稱，協議將令美美國出口至中國的貨品在未來兩年內上升一倍。

另外，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）14日出席美國財經新聞台CNBC主辦的多哈論壇（Doha Forum）時表示，該份「歷史性」的首階段協議將會推進全球經濟發展，也將解決華府在貿易議題上的核心問題。

他指出，協議是關於知識產權、技術轉移、結構性農業議題、金融服務業市場準入、匯率和購買美國農產品及商品的承諾。他在會上反駁美國妨礙規則為基礎的貿易系統的說法，認為美國過去一段長時間向中國開放，但中國沒有，又稱世界最大的兩國經濟體之間有很多限制。他認為，協議不但有利於美國，而且對全球增長非常有利。