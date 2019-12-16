【英國脫歐】英媒：歐盟或尋求延長脫歐過渡期

英國首相約翰遜（Boris Johnson）成功取得國會下議院過半數議席，有望順利通過最新的脫歐協議草案。惟《衛報》12月14日報道指出，歐盟認為11個月的過渡期不足以完成與英國的未來關係談判，故有意尋求延長期限。

英國國會大樓外有留歐派支持者高舉標語反對脫歐。（Reuters）

約翰遜計劃爭取在聖誕節前將脫歐協議草案交到國會辯論，期望及早通過並如期在2020年1月31日脫歐。此後英國將與歐盟展開11個月的過渡期，討論雙方未來關係，包括英國脫出脫歐單一市場及關稅同盟後的貿易關係。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）此前在布魯塞爾召開峰會後表示，歐盟傾向在過渡期期間優先處理貨物發漁業等歐盟認為重要的議題，亦提到在現在時間框架內與英國談判未來關係將十分具挑戰性。

《衛報》報道指，歐盟內部對於討論議題優次還未有共識，而基於談判相當複雜，歐盟正初步討論要求英國政府延長脫歐過渡期，消息更指歐盟可能會為了得到英國答允而減少脫歐成本。根據協議，如雙方在2020年7月1日前同意延展期限，過渡期將可延至一或兩年後結束。

惟蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩（Michael Gove）向天空新聞（Sky News）強調，英國不會延長過渡期，並且會在2020年底前達成自由貿易協議。