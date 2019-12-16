墨西哥突然反口抗議美墨加貿易協定　被質疑沒看清楚內文

《美墨加貿易協定》（USMCA）再出現變卦，在美墨加於12月10日簽署協定不久後，墨西哥突然對協議內容提出反對，稱墨西哥不會允許外國監察員進入當地監督國內勞工實況。

墨西哥外交部專責北美事務的副部長西特，前往華盛頓與萊特希澤會面，提出協議內容問題。（Reuters）

墨西哥外交部專責北美事務的副部長西特（Jesus Seade），抵達華盛頓與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）會面。他指責美國在修訂後的協定中單方面決定派遣多達5個官員，專責監督墨西哥勞工狀況及改革，形容情況不可接受。

西特在個人社交網頁上表示，措施抵觸墨西哥法律，墨西哥不會容許。

墨西哥貿易談判代表表示，他們一直堅決反對允許外國監察員進入墨西哥直接督國內勞工狀況。他們表示在10日簽署的協定的妥協版本：是由一名來自墨西哥、一名來自美國的人、和一名來自經雙方同意選出的第三國人士，組成的三人小組解決爭端。

美國廣播公司ABC新聞報道指，墨西哥國內質疑政府為何倉促通過新版本的USMCA，認為政府未有認真細看字里行間的細節。

2018年美墨加曾簽署USMCA，但未能在民主黨掌控的美國眾議院通過。後來民主黨主導談判並在協議中加入更多與工人權益及藥物價格相關的條款。協定在10日由三國再度簽署，目前正等待三國各自通過並生效。