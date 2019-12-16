美國對朝政策特別代表比根訪韓　呼籲朝鮮重返談判桌

美國對朝政策特別代表比根（Stephen Biegun）12月16日展開亞洲訪問第二日行程，他呼籲朝鮮回應華府提出重回談判桌的建議，並指美國沒有為落實美朝領導人共識定下期限。

美國對朝政策特別代表比根訪問亞洲，12月16日於首爾與韓國總統文在寅會面，商討朝鮮半島形勢。（AP）

比根16日早上與韓國外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳會面，兩人之後舉行聯合記者會。比根表示，對於朝鮮領袖金正恩提出以2019年底作為實現美朝領導人共識的期限，華府並沒有限時，而是定下目標。他向朝鮮相關官員公開呼籲，表示是時候完成工作，解決問題，又指美國一直都在這裡，朝鮮知道接觸華府的方法。

朝鮮近來多番在軍事上有所行動，比根認為平壤方面假如在不久將來有重大軍事挑釁，是對整個形勢最幫倒忙的行為。他表示，朝鮮無需要走到這一步，指美國提出多個具創意方法，包括可行的步驟和談判的靈活性，確保在符合雙方目標中達成平衡的協議。

比根亦對朝鮮官員最近的言論感到失望，稱有關論調充滿惡意和負面，而且根本沒此必要。

比根同日與韓國總統文在寅會面，17日轉往日本東京，與日本外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹舉行會談。