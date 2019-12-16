【中美貿易談判】協議條件苛刻　北京被指恐難滿足華府要求

雖然中美12月13日都宣布達成了第一階段協議，但是協議的內容很苛刻，北京能否最終滿足美國的要求還是個問號。

《日經亞洲評論》12月16日報道稱，儘管中美兩國談判代表就結束針鋒相對的貿易戰達成了部分協議，但北京方面能否切實履行這些咄咄逼人的條款仍存在疑問。這些條款包括在兩年內將中國從美國的進口增加一倍。

報道稱，根據美國官員透露，協議要求中國將美國農產品的採購量增加至400億美元，同時兩年內，將中國從美國進口總量擴大2,000億美元。

報道指出，中國在履行承諾方面面臨巨大障礙。具體來說，農產品價格必須較2012年創紀錄的260億美元上漲50%以上。

華盛頓的一位說客說，美國農民「已經在中國之外培養了新的買家，他們很難將對華出口增加50%」。

報道強調，中國也不太可能大幅提高需求。今年前9個月，中國商品和服務進口按年下降5%，預計全年也將出現下降，因為中國正在應對日益老齡化的人口。

報道認為，雖然美國和中國政府可以在貿易領域發揮直接作用，以確保協議條款得到滿足，但這種策略可能會將日本和歐盟等其他貿易伙伴擠出市場。

例如，飛機是美國對中國最大的出口產品，而波音公司佔有更大的市場份額將使其法國競爭對手空中客車處於不利地位。

疏遠其他國家將是對北京的一個打擊，北京將貿易作為一個關鍵的外交工具。

據悉，中美兩國均於12月13日當天宣布達成了第一階段的貿易協議，美國不再對中國加徵新關税，同時中國將大量購買美國農產品。

據美國之音等多家美國媒體報道，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）當天透露，按照第一階段貿易協議的規定，中國同意在兩年內增購320億美元的美國農產品。美中兩國將在明年初簽署這項貿易協議。

萊特希澤12月13日對記者說，作為第一階段貿易協議的一部分，中國同意在協議簽署後的兩年中，在2017年240億美元購買額度的基礎上每年增購160億美元的美國農產品。此外，北京方面還同意每年努力增購50億美元的美國農產品。這將使中國對美國農產品的增購額度提高到400到500億美元，也是美國總統特朗普（Donald Trump）今年10月11日首次宣布達成貿易協議時保證的目標。

萊特希澤透露，雙方計劃2020年1月的第一個星期簽署這份貿易協議。

萊特希澤指出，中國總體來說致力於重要的結構性變革，並承諾在協議簽署後的兩年內增購總額2000億美元的美國商品與服務，集中在製造業、能源、農業和服務業這四個主要領域。

萊特希澤說，中國對特定產品的增購將會有特定的目標，但不會對外公布，以避免擾亂股市。他並說，這項協議符合世界貿易組織的規則，而且中國可以「在市場購買時機成熟時」自由地購買商品。