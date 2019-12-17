【一分鐘看世界】中美協議華府鷹派怎看？英國新時代、日韓再接觸

早晨，今天是12月17日，星期二。 多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

貿易執行機制美國話事？

中美達成首階段貿易協議，美國貿易代表萊特希澤稱美國對華出口將倍增，中方並將購買大額農產品；白宮經濟顧問庫德洛和應說法，又指第二階段談判快將展開。這份協議目前尚處理翻譯工作，但外界關注美國要求中國購買的農產品數量幾乎大得誇張，另外華府的鷹派官員也對協議中的執行機制有獨特的理解……（按此閱讀更多）

美國貿易代表萊特希澤表示，中國將會在未來兩年內，每年購買最少160億美元農產品。（Reuters）

保守黨下的後脫歐時代

英國首相約翰遜在大選中旗開得勝，順利為保守黨取得多數議席，並尋求在聖誕節前把脫歐協議再送交國會審議，令英國如期在2020年1月31日脫歐。英國一旦脫歐後，英國和歐盟將進入為期11個月的過渡期，期間需要處理好雙方未來關係，有傳歐盟官員擔心時間不足以完成這項艱巨工作，因此有意延長過渡期。英國即將踏入後脫歐時代，雖然現時保守黨的強勢難以撼動，但面對聯合王國分裂危機，歐盟關係，以至英美貿易及5G等問題，英國能否踏入新時化仍有待觀察……（按此閱讀更多）

約翰遜尋求聖誕節將脫歐協議草案交到國會審議。（AP）

日韓貿易官員同意再度會面

日本和韓國近期關係緊張，兩國外長藉亞歐外長會議短暫會面。雙方一致認為解決強徵勞工訴訟問題十分重要，並期待兩國就出口管制能取得進展和達成共識。日本現時限制對韓國出口高科技半導體材料，兩國高級貿易官員時隔3年半首次會面，雙方表示從中找到共通點，並同意再度會談……（按此閱讀更多）

美朝繼續拉鋸

美國對朝政策特別代表比根訪問韓國期間，與韓國總統文在寅舉行會談，商討緩和局勢及和重啟美朝無核化談判。會後比根與韓國官員召開記者會，呼籲朝鮮回應華府提出重回談判桌的建議，指美國沒有為落實美朝領導人共識定下期限，又稱準備好與朝鮮達成均衡協議。不過在國內的特朗普卻聲言會繼續盯緊朝鮮的一舉一動，而另一邊的中俄則提議放寬聯合國制裁……（按此閱讀更多）

法國罷工持續 處理退休事官員辭職

法國爆發近年最大規模罷工行動，抗議總統馬克龍的退休計劃。此時負責退休制度事務的政府高級專員德勒瓦卻因涉及利益衝突而請辭，對馬克龍政府無疑是一大打擊。當地罷工行動踏入第12日，交通仍然大受影響，工會更號召發動新一輪罷工和遊行，相信將繼續考驗馬克龍政府……（按此閱讀更多）

必看話題文章

坐飛機噩夢：鄰座乘客噁心「曬腳」 忘情狂搲＋死皮彈射

日成功令鱘魚變性 原來魚子醬貴全因一個殘忍工序 現有望大降價

美國笨賊任職銀行「監守自盜」 網上大曬鈔票照片被捕

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。