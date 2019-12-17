巴西孝子見媽媽考3次車牌肥佬　竟男扮女裝代考　遭考官識破被捕

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在巴西，有一名男子因為母親連考3次駕駛執照都沒獲通過，因此萌生扮女裝幫媽媽考駕照的想法。男子戴上假髮、穿上花襯衫及長裙，畫上完整的妝容，遠看就像正常女性般的打扮，通過了檢驗人員的查證進入考場，最後仍被考官識破。

男子稱，母親事前並不知道他假扮女裝幫忙考駕照，他只是想幫媽媽的忙。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

根據《The Sun》報道，巴西43歲的男子席亞韋（Heitor Schiave），因為不捨媽媽連考3次駕照都沒有通過，竟萌生扮女裝幫媽媽考駕照的想法。他穿上女裝、畫上全妝，打扮成媽媽的樣子，成功通過檢驗身份的查核關卡，順利進入考場。

以為計畫完美無缺的他，卻在考官門東薩（Aline Mendonça）上車準備考試時被識破。門東薩說到：「一開始我完全沒察覺到異樣，因為這已經是第5個考生，我已經有點疲憊了，直到我坐上車，才發現他完全是個假扮女裝的男生！」

門東薩向男子要求確認身份，席亞韋才坦承自己假扮女裝的事實，由於此舉已涉及犯罪，因此門東薩毫不猶豫的報警。席亞韋向警方供稱，自己只是因為母親太害怕再考第4次駕照，才自作主張幫母親考試，母親事前完全不知情。

席亞韋被警方逮捕後，面臨詐欺、試圖欺騙政府部門等罪名，在接受警方調查後保釋出獄。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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