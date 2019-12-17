737商用客機20年來首次停產　波音危機加深

波音公司（Boeing）最暢銷的MAX系列客機因為牽涉兩宗致命空難而停飛。面對現金周轉壓力，波音12月16日決定1月起暫停生產737商用客機，為逾20年來首次停產，同時反映公司面臨的危機加深。

波音宣布停產737商用客機，為20年來首次。（美聯社）

波音737 MAX自3月起停飛，公司損失超過90億美元。波音停產不會對航空公司有重大的即時影響，不過意味波音面臨的危機加深。外界仔細檢查公司的安全紀錄，公司同時面臨顧客索償，波音和聯邦航空局（Federal Aviation Administration）曾經穩固的關係也陷入緊張。

即使監管機關批准737 MAX復飛前波音已經暫停交機，公司宣布暫時停產前，仍以每個月42架的速度生產737 MAX，每個月持續向供應商購買多達52套零件。

波音指出，一經聯邦航空局批准，將專注交付已經生產或儲存的約400架飛機。路透社引述行內人士指，公司轉變策略將有助迅速釋放現金，但恢復生產後或引起其他問題。由於創紀錄的需求，供應鏈處於緊張狀態，突然改變工廠速度或引起效率問題。1997年，波音737和747因為供應鏈問題被迫暫停生產，公司隨後投入巨額改善因此造成的工廠效率低下問題。