【美國大選】民調：特朗普支持率創新高

美國有民調機構發佈最新調查結果顯示，在眾議院公布兩項彈劾條款後的一周裏，美國選民對特朗普的支持率卻創新高。

具有美國選舉委員會註冊資格的十大民調機構之一、昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）12月16日在官網發佈12月11日至15日收集到的、對全國各地的1390名註冊選民進行最新民調的結果顯示，儘管眾議院司法委員會12月10日投票表決通過針對特朗普（Donald Trump）的兩項彈劾條款，但特朗普的支持率仍達到了最高水平。

「43%的註冊選民支持特朗普目前所做的工作，52%表示不贊同。」相比之下，先於彈劾聽證會、在10月23日開展的民調結果顯示，僅38%的受訪者對特朗普的工作成果表示肯定。

從兩黨選民支持率上看，支持共和黨的受訪者中92%表示認可特朗普，而受訪的民主黨人士中94%對特朗普的作為表示不滿。此外，昆尼皮亞克大學對民調結果的概述還稱，特朗普在獨立選民中的支持率有所上升，有42%表示，對特朗普的工作成果持肯定態度。

昆尼皮亞克大學的分析師斯諾（Mary Snow）指出特朗普獲如此之高支持率的兩點原因：「選民認為美國經濟得到了加強，尤其是失業率降至50年來最低。」「同時證券指數突破新高。」

斯諾的分析證實特朗普及團隊看重選舉政績風向標如股市表現，是策略正確。

特朗普的競選對手已經作出預言。美國有線新聞網絡（CNN）記者阿曼普（Christiane Amanpour）12月10日在西班牙首都馬德里的氣候峰會上採訪美國民主黨候選人、彭博社（Bloomberg）總裁彭博（Michael Bloomberg）時問：「這是否是你現在加入大選的原因？因為你認為特朗普現在處在走向成功的勢頭上。」

彭博答道：「我認為特朗普現在正變得更強。我認為他將生吞（Eat alive）其他候選人。因為其他人沒有實際的、能夠實施的計劃。他們沒有管理經驗，但總統的職務就是要管理全體美國人。如果你過去沒有大量的管理經驗，坐上了總統的位置，也沒有人將幫你培訓。這是一份你將主宰未來世界的工作——包括自由國度，或者整個世界。你需要有經驗的人。」