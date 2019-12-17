韓國政府報告：金正恩或在明年新年致辭宣佈中斷朝美談判

韓國統一部12月17日發佈《朝鮮局勢2019年評估和2020年展望》報告，內容指出明年的朝美核談判前景不透明。報告稱，若果談判在朝鮮提出的「年底限期」內沒有進展，朝鮮領袖金正恩有可能在明年的新年致辭上宣布中斷朝美談判。

韓聯社報道稱，統一部預期朝美談判停滯不前可能會導致韓半島軍事緊張局勢升級，但出現類似2017年極端對峙局面的可能不大，隨着美國對朝政策的變化，朝鮮可能會繼續尋求對話機會。

韓國認為金正恩有可能宣布中斷朝美談判。圖為金正恩早前登上白頭山的照片。（美聯社）

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朝鮮將加強與中俄經濟合作

韓國統一部又認為，為了克服國際社會的高強度制裁，朝鮮將加強與中俄兩國的經濟合作，在韓朝關係方面，朝鮮認為韓國政府單獨發揮的作用有限，因此2月越南「特金會」無果、最終趨冷的韓朝關係，不會在短期內回暖。

金正恩今年在軍事領域公開活動增多

對於朝鮮今年的政策基調，統一部提出要「增強自衛國防力量」、「自力更生」、「鞏固金正恩權力」等。該部門稱，金正恩今年在軍事領域的公開活動達23次，遠多於去年的6次，或意在加強內部團結和加大對美施壓。

朝鮮缺糧現象將持續

韓聯社報道，朝鮮今年對外貿易總額為22.45億美元，同比增長15.5%，貿易收支出現18.96億美元的逆差，同比增長16.8%。朝鮮糧食產量為464萬噸，低於近三年的平均產量（469萬噸），缺糧現象將持續。