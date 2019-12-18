路透社：美國縮小限制高科技出口範圍

美國商務部針就限制精密技術出口輸出展開最後修改，路透社12月17日報道指，根據內部更新消息，首批擬定的規則中只涵蓋少數技術，讓美國業界鬆一口氣。

商務部目前針對5項規則展開修改，產品涵蓋量子運算和3D打印技術。有關規則是按2018年生效的法律而定，目的在於限制出口敏感技術至競爭國家。在當局起草新規定前，商務部曾向人工智能（AI）至機械人等高科技產業徵詢意見，做法引起美國企業擔憂影響出口。

惟路透社得悉的內部更新消息指出，在商務部即將完成修改的首批規則中，只有少數技術受影響，消息亦令美國企業界鬆一口氣。有關規則將轉交予國務機構批准後才會生效。

根據有關文件顯示，受出口限制的技術包括量子稀釋制冷機、用於爆炸品的3D打印技術、用於生產半導體的環繞式結構場效電晶體（Gate-All-Around Field Effect transistor）；另有規則限制出口用於製作俄羅斯神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）等化學物。報道引述消息指，商務部有意就新增第6條規則，限制人工智能技術出口徵詢業界意見。

曾負責美國商務部出口管理的前助理部長沃爾夫（Kevin Wolf）表示，從列出的產品看來，規則只針對國家安全問題，並特別將適用範圍縮小，相信能安撫業者的擔憂。