歐盟委員會主席馮德萊恩：擬2020年初與特朗普會面

新任歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月17日指，她計劃在2020年初與美國總統特朗普（Donald Trump）見面。

歐盟委員會主席馮德萊恩擬明年初與特朗普見面。（Reuters）

馮德萊恩在社交網站Twitter表示，她已經禮貌性地與特朗普通過電話，雙方都「希望發展不錯的夥伴關係」，但沒有明確提到歐盟與美國的3年貿易戰。

她指出，「我相信，歐洲與美國之間的緊密友誼與合作關係，是促成雙方成功的關鍵。」馮德萊恩說，她期待在2020年年初與特朗普見面，但她的辦公室拒絕提供更多相關細節。

過去3年來，特朗普向歐洲實施鋼鋁關稅，揚言將對汽車加徵類似關稅，並計劃對法國香檳與手袋徵稅，以報復法國向美國科企加徵數碼稅。

美國與歐盟2018年7月曾表示，他們將試圖達成局部貿易協議，以讓貿易戰休戰，但有關會談從未取得太大進展。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）17日接受霍士財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，美國與歐洲之間有非常不平衡的關係，令緊張關係再度升溫，他對此深感遺憾，並指「這種情況不能持續下去。我們還有很多貿易障礙與其他問題必須解決。」