不經香港進口美貨？　美媒揭北京如何執行貿易協議細節

中美兩國在宣布達成了備受矚目的第一階段貿易協議後，中國將如何完成有關承諾？美國媒體12月18日披露更多細節，包括考慮不經香港轉運進口美國商品。

彭博社12月18日報道，對於中國將如何按照達成的中美第一階段貿易協議承諾，在未來兩年中將自美進口規模，更多細節正在浮出水面。

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這份協議尚未正式簽署，其中包括每年採購400至500億美元的美國農產品，部分分析師懷疑該採購規模是否可行。

彭博社引述不具名的知情人士稱，為了達到這一數字，中國政府計劃通過取消或豁免對乙醇的貿易戰關税，重啟其採購。

中國也在考慮改變貿易渠道，將目前途經香港的貿易轉移到中國內地的港口。此舉可讓每年大約100億美元進口自美國、通過香港轉運的商品直接計入內地的貿易賬戶，從而提高進口規模。美國不把通過香港轉運而進入內地的貿易規模計入與中國的貿易往來。

另一位知情人士稱，中國領導層正在審慎權衡如何處理經過香港的轉口貿易，因為此舉將進一步衝擊本已低迷的香港經濟，並可能令當地的政治緊張局勢進一步升級。

與此同時，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）12月17日表示，中國在第一階段中美貿易協議中對美國農產品、製成品、能源產品和服務的採購細節將以書面形式呈現出來。

萊特希澤在接受霍士新聞頻道採訪時概述協議中的中方採購計劃，「這些都將以書面形式呈現出來。」但未就書面協議何時公布給出更多細節。

萊特希澤認為，與中國簽署的第一階段貿易協議是「完全可以執行的」，並預計美國對華農產品出口將增加一倍。

就雙方達成協議的具體內容，萊特希澤稱該協議包含對美國商品訂購方面「前所未有」地提升，對美國貿易機密更好地保護，及一個強有力的執行機制。圖為10月11日，特朗普會見中國談判人員，萊特希澤（左一）參加。（AP）

不過，很多專家站在美國立場認為，剛剛簽署的第一階段中美貿易協議的贏家是中國，而非美國。 英國廣播公司（BBC）指出，一方面美國答應取消擬加徵的關税，減半部分已加徵的關税，而從目前披露的信息來看，中國並未承諾減免對美實施報復加徵的關税。另一方面，中國在補貼和強制執行措施等問題上沒有退讓。

美國製造業聯盟主席斯保羅（Scott Paul）認為，減免關税意味着美國放棄很多籌碼，同時迴避了最有意義的貿易問題。

《紐約時報》稱，該協議的經濟效益似乎是以巨大的代價換來的。特朗普為迫使中國接受協議而徵收的關税，多數經濟研究發現，與中國企業和消費者相比，美國企業和消費者的關税負擔更重。批評美國總統特朗普（Donald Trump）讓步，把勝利送給了中國的強硬派。警告這可能會導致一場更持久、更棘手的貿易戰，以及中國對經濟改革的強硬抵制。