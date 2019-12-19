美國糧食產區連遭重擊　農戶破產數量創歷史紀錄

《日本經濟新聞》12月18日報道，根據美國聯邦法院數據顯示，2018年10月至2019年9月，美國農戶申請破產的案件為580宗，較2017年10月至2018年9月的468宗上升24％，數量創下8年來的新高。

其中情況較為嚴重的州份包括威斯康星州、內布拉斯加州、堪薩斯州、明尼蘇達州等中西部穀倉地帶申請破產的農戶數量居高，原因之一是受到2019年洪水影響，導致糧食無法播種。

除糧食收穫量減少以外，美國農戶還深陷糧食單價下跌的苦惱。據美國農會聯合會（AFBF）數據顯示，2019年底的農戶負債總額達到4160億美元，預計將創下史上最高金額。

伊利諾伊州最大的農業銀行、第一中西部銀行（First Midwest Bank）透露，生產玉米和大豆的該州農戶的平均收益連續6年減少。農業融資部門負責人表示：「在糧食生產上，已經無法確保獲得像原來一樣的大規模收益了。」

中美貿易摩擦亦導致美國農戶收益受影響。AFBF的負責人表示：「中國過去從美國進口的農產品金額年均超過200億美元，但是在今年縮減至75億至78億美元。」

此次中美達成第一階段協議，中國被指進口美國農產品的金額將擴大至年均400億美元，AFBF發聲明稱「對協議表示歡迎」。不過，中國方面目前尚沒有明確表示將進口400億美元的農產品，因此具體實現還存疑。