美國前財長：非常擔心美國將中美關係軍事化

隨着中國綜合國力的提升，美國逐漸將中國視為最大的競爭對手。而美國前財長則擔心，美國將中美關係軍事化。

保爾森為當下的中美關係感到擔憂。圖為2016年4月19日，中國國家主席習近平在北京會見美國前財長保爾森。（新華社）

彭博社12月18日報道，在與私募基金巨頭魯賓斯坦的採訪（The David Rubenstein Show）中，美國前財政部長保爾森（Henry Paulson）表示：「非常擔心美國將中美關係軍事化」。

保爾森稱中國是具有戰略性的競爭者，兩國在國家安全利益方面有着不可忽略的區別，但也有共同的利益，比如全球穩定性、氣候變化。「我非常擔心的是，美國用軍事化眼光看待中美關係。」

在提及兩國關係的走勢時，保爾森表示兩國間不可能出現蘇聯式冷戰（a soviet style cold war），因為中國非常完整地融入了全球經濟。「我們在談論的是全球第一製造商，最大的貿易伙伴，和巨大的投資出口國。」

與此同時，鮑爾森還在題為《我們令中國贏得5G競賽，現在是時候追趕了》的文章中稱，美國在第四次工業革命中落後於中國。儘管美國的大學和科技公司在引領尖端創新——如人工智能、5G無線技術方面仍處於領先地位，但有效利用這些創新的是中國。美國正輸掉這場商業化競賽，而失敗全是美國自己造成的。

文章稱，美國需要一項追趕戰略迅速縮小差距。現在是時候誠實評估我們的政府是如何辜負我們的創新者和企業的了。豎起經濟鐵幕，阻止不了北京的進步，也激發不了美國的進步。華盛頓不應把重心只是放在試圖放慢中國的步伐上，而應着重在國內加快努力。