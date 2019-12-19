英女王到國會發表演說在即　脫歐及國民醫療問題勢成重點

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）12月19日將會到國會，主持新一屆下議院會期開幕，並會按照傳統發表演說，列出政府施政重點。預計首相約翰遜（Boris Johnson）為女王準備的講稿中，會以盡快實現脫歐和為國家衛生服務增加資助為優先。

英國下議院新一屆會期展開，女王伊利沙伯二世會按照傳統到國會發表演說，

約翰遜帶領保守黨贏得大選後，他一直承諾率領「人民的政府」，以及兌現完成脫歐的選舉承諾，因此在女王的演說中，會提到期望國會就英國和歐盟在2020年底過度期結束後的關係立法，同時推動法律務求在2020年1月31日如期脫歐。

另外，英國民生的焦點落於國民保健服務（NHS）上，約翰遜承諾會增撥更多資源在該系統內，他在18日向醫護人員表示，NHS是當地單一最偉大的機構，政府將向NHS進行史無前例的投資，並繼續發展下去。預計女王的演說會表明政府優先立法，確保增加對公共衛生的款項，目標是在2023至24年前的每年向NHS投資339億英鎊。

由於保守黨在大選後取得過半數議席，約翰遜很大機會在聖誕節前提出脫歐協議法案，相信可以順利通過。除了脫歐和醫療外，他亦或列出多項措施，包括加強司法制度、改善交通、保障租客權益、與北愛爾蘭各方談判，尋求恢復管治等。