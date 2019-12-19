【彈劾特朗普】眾議院通過彈劾案　下一步交予參議院

美國眾議院在12月19日通過彈劾案，彈劾總統特朗普，這是美國歷史上第三次通過彈劾議案。但通過彈劾不代表特朗普下台，接下來需等待參議院召開聆訊並投票，決定特朗普的命運。

眾議院投票結束，議長佩洛西宣布彈劾案兩項指控均獲通過，彈劾案成立。（Reuters）

成立彈劾小組

參議院處理特朗普彈劾程序預料在1月進行。民主黨需成立「彈劾代理人」的小組，代表指控特朗普一方，出席參議院聆訊。主要候選人相信將包括眾院情報委員會民主黨主席希夫（Adam Schiff），及司法委員會民主黨主席納德勒（Jerrold Nadler）。

與共和黨商議聆訊規則和方式

其中一個爭論是參議院召開聆訊的方式，參議院多數黨領袖、共和黨的麥康奈爾（Mitch McConnell）曾表示希望不經聽證直接表決，但少數黨領袖、民主黨的舒默（Chuck Schumer）則表示需要傳召證人作證。其中包括曾被傳召但未有出席眾院聽證的前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）等人。

兩黨需就聆訊形式和規則達成一致，聆訊才會展開。

投票獲三分之二支持才定罪

聆訊結束後參議院會進行裁決，由參議員投票決定。若特朗普被成功定罪將失去總統職位，不得上訴且由副總統彭斯（Mike Pence）暫代其職。但由於定罪需要全院三分之二議員支持，在目前由參議院由共和黨控制下，被成功定罪機率很低。

歷史未曾有總統獲成功定罪

過去在美國歷史上只有兩名總統曾遭彈劾，包括1868年的約翰遜（Andrew Johnson）及1999年的克林頓。但兩者均未能在參議院上定罪，成功保着總統職位。

至於尼克遜因得悉所屬的共和黨員不會支持他，若遭彈劾幾乎肯定被定罪，因此在眾議院提出彈劾前已自行辭職，所以不被算在遭彈劾之列。