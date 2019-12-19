德州懷特霍爾市長僅7個月大　成美國史上最年輕市長

美國德州懷特霍爾 （Whitehall）12月15日誕生史上最年輕市長，他的口號是「讓美國再次友好起來」。

美國《新聞週刊》（Newsweek）12月16日報道，7個月大的威廉·查爾斯·麥克米利安（William Charles McMillian）12月15日宣誓就職德州格蘭姆斯郡（Grimes County）懷特霍爾 （Whitehall）的市長。

Youngest mayor in America inaugurated at 7 months old while wearing a tuxedo in Texas https://t.co/kuYdLFknoT — Newsweek (@Newsweek) December 17, 2019

麥克米利安稍微修改特朗普（Donald Trump）當選總統時的核心口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），改為「讓美國再次友好」（Make America Kind Again）。

麥克米利安當天在市政中心身穿黑色燕尾服、被養父母抱着出席就職典禮。麥克米利安莊重的誓言提到，要認真履行懷特霍爾市長的職責，善待每一個人，讓所有的路況保持良好，將會為消防隊員贈送餅乾，會捕捉到最大的鯰魚以及保護懷特霍爾居民等。

7個月大的麥克米利安暱稱為查理（Charlie），其養母南希（Nancy）說：「不管你是民主黨、共和黨還是無黨派人士，查理都愛你。」南希也是「幫助」小市長想出「讓美國再次友好」執政口號的幕僚。

儀式有約150人參加。其中包括鄰近的納瓦索塔市（Navasota）議員富爾茨（Josh Fultz），他說，「空氣中瀰漫着愛」，在場的每個人都想抱查理並和他一起散步。富爾茨解釋稱：「現在美國正處於艱難時期，懷特霍爾市長將能幫助社區重返和平與友善。」

查理養父母10月20日代為拍賣投得的、實際上是懷特霍爾一年期的「榮譽市長」，這一職位每年都會進行拍賣，拍賣所得用於慈善。