維和部隊性侵少女遺私生子　海地要求聯合國交待事件

期刊《國際維持和平》（International Peacekeeping）12月11日發表研究報告，指出駐守海地的聯合國維持和平部隊性侵當地女童，部份人甚至因而懷孕，後來被迫獨自撫養孩子。海地政府就事件要求聯合國提供答覆。

海地政府指控聯合國的維持和平部隊有罪但未有受到懲處，情況令人震驚。外交部長埃德蒙（Bocchit Edmond）已經要求聯合國提供答覆。

維和部隊屢掀爭議

2004年，海地發生政變，推翻時任總統阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）。聯合國隨後介入，派員執行維持和平任務。2010年和2016年，海地先後遭到地震和風災重創，聯合國延長任務，直至2017年結束。

聯合國曾經承認，在2004年至2007年期間，逾百名來自斯里蘭卡的維持和平部隊成員性侵多名女童。維持和平部隊成員被送回國，但無遭到任何處分。

海地9月爆發示威，愈來愈多民眾未能負擔基本生活開支。（美聯社）

受害人控告聯合國 力爭撫養費

過去曾有10名海地女性指控被聯合國軍人強暴，誕下11名「維和部隊嬰兒」，年約5至11歲，全部與母親生活。

她們透過人權組織向聯合國和維和部隊個別成員提出訴訟，要求賠償孩子撫養費。代表律師菲利普（Nicole Phillip）指，聯合國拒絕提供涉案人員的DNA測試結果，以及其他協助受害女性索取賠償的資料。

得不到聯合國協助，這群受害女性只可以靠自己。她們當中只得一名女性曾獲嬰兒父親提供350美元撫養費。