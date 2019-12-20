俄聯邦安全局總部附近發生槍擊　傳最少3人死亡

俄羅斯莫斯科聯邦安全局（FSB）總部大樓附近，12月19日傍晚發生槍擊案。當地傳媒報道指，事件最少造成3人死亡。當局指槍手已被控制。

俄羅斯《消息報》（Izvestia）引述消息稱，位於莫斯科中部、鄰近聯邦安全局總部大樓的盧比揚卡廣場（Lubyanka Square）發生槍擊案，傳最少3人死亡。

國務文傳電訊社（Interfax）引述聯邦安全局稱，槍手已經被控制，將確認其身分。報道引述當地衞生部門指兩名FSB僱員嚴重受傷。俄羅斯調查部門已展開企圖謀殺執法人員的刑事調查。

今日俄羅斯電視台（RT）在社交平台指，俄羅斯情報部門將事件定性為恐怖襲擊。路透社引述接近FSB的消息指，當局懷疑槍擊針對總統普京（Vladimir Putin）講話中紀念俄羅斯安全服務日。

警車停泊在聯邦安全局大樓附近。（Reuters）

路透社記者指，現場仍聽到槍聲，有人尖叫，警方擴大封鎖範圍。目擊者稱，看見最少一名沒有生命跡象的警員躺在地上，並稱較早前在同一區域聽到有槍聲，警員呼籲民眾離開現場，有5輛救護車駛離現場一帶。另外，在社交平台流傳的片段也看見持步槍的警員走到街上。

事發地點為莫斯科中部，距離克里姆林宮約10分鐘步行路程。俄羅斯總統普京數小時前剛舉行年度記者會。

Спецназ МВД на Лубянке pic.twitter.com/xekoxClJLL — Александр Коц (@sashakots) 2019年12月19日