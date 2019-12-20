普京稱無意與中國建軍事聯盟　解釋為何助中國建導彈預警系統

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月19日舉行2019年大型年度新聞發佈會，持續時間為4小時18分鐘。普京談及俄中關係、俄運動員被禁賽、特朗普被彈劾與世界秩序等多個熱點問題。

無意與中國組建軍事聯盟

據英國路透社19日報道，普京在新聞發佈會上表示，俄羅斯不打算與中國建立軍事同盟，儘管莫斯科幫助北京建立導彈襲擊預警系統。

普京表示：「至於聯盟，我們目前與中國沒有建立軍事聯盟，我們也不打算建立。」

普京10月曾表示，俄羅斯正在幫助中國建設該導彈襲擊預警系統。普京10月3日在瓦爾代國際辯論俱樂部全體會議上發言時表示，俄羅斯正在協助中國建造導彈襲擊預警系統，這將從根本上提高中國的國防能力。

普京19日談及此事時表示，這純粹是一種防禦措施。

據俄羅斯衛星通訊社19日報道，俄羅斯科學院遠東研究所所長盧加寧表示，俄總統普京有關俄羅斯正幫助中國建立導彈襲擊預警系統的表示旨在建立戰略平衡。

盧加寧表示，如果說從前中國關心的是美國和西方的海基導彈防禦系統，那麼現在關心的則是在主要針對中國的大陸上部署這些系統。俄中在該領域的合作對雙方來說在國家安全方面和建立平衡方面具有優先性質。

盧加寧說，普京19日的表態是決定性的，不久將簽署一項俄中軍事技術協議，以取代1993年的舊協議。顯然，這些論點將在文件里正式化。

俄中合作對世界秩序很重要

普京在年度大型記者會上稱，蘇聯解體之後出現一種錯覺，好像單極世界是可能的，但這是不對的。

普京指出，二戰之後，美國佔全球GDP的比例為50%，現在中國已經把美國甩在後面。世界有幾極是由經濟關係決定的。

之前美國佔全球GDP的比例重，現在是中國。普京解釋說，所以世界不應是單極的，俄羅斯和中國在這方面的作用很大。

普京還表示，莫斯科認為美韓日軍事聯盟有害無益。他說：「現在試圖在東亞建立這種軍事聯盟的國家有美國、日本、韓國等，我們認為，這有害無益。不會帶來任何好處。」

普京談到俄中關係時稱，俄中之間最重要的不是數字，而是兩國的互信達到了前所未有的水平。

普京說：「我們在經濟、航天航空合作和其他領域都取得了成功。」普京特別強調，這對世界秩序而言很重要。

有人想把俄羅斯運動員「清除出去」

普京表示，世界反興奮劑機構的決定並不意味着禁止舉辦體育賽事。他說，2020年歐洲盃還是會舉行，票已經賣完了。

在談到俄羅斯運動員被禁賽的問題時，普京稱，世界反興奮劑機構對俄羅斯反興奮劑機構的決定不符合正常思維和國際法。

普京表示，對服用興奮劑做出的任何懲罰措施都應是針對個人的，不應連累「乾淨的」運動員。

普京提到幾乎是世界上僅有的可以跳四周跳的俄羅斯花滑運動員，他認為，有人想把俄羅斯運動員「清除出去」。

國際反興奮劑機構執行委員會 9 日一致通過該組織合規審查委員會（CRC）的建議，在奧運會和殘奧會等重大國際體育賽事上對俄羅斯運動員禁賽四年。「純淨的」未服用興奮劑俄運動員可在不攜帶國旗的情況下以中立身份參賽。俄羅斯反興奮劑機構（RUSADA）被認定不符合國際反興奮劑規章。

特朗普被彈劾是政治鬥爭

普京談到美國總統特朗普（Donald Trump）被彈劾問題時，將此稱為政治鬥爭。

普京提到，特朗普之前被指與莫斯科勾結，但這樣的說法始終未得到證實。如今民主黨人又找到一個理由，即特朗普對烏克蘭「施壓」。

美聯社援引普京的話說，針對特朗普的彈劾是牽強的（far-fetched），他預測美國參議院將會否決。

12月18日，由美國民主黨人掌控的國會眾議院表決通過兩項針對總統特朗普的彈劾條款，正式指控他濫用職權和妨礙國會。特朗普由此成為美國曆史上第三位遭到眾議院正式彈劾的總統。

彈劾條款在眾議院獲得通過後，特朗普在密歇根州巴特爾克里克舉行的一場集會上回應，「這並不是說我們真的就被彈劾了……這個國家比以往任何時候都做得更好。我們沒有做錯什麼。」

白宮則發表聲明指責彈劾是一場「騙局」，並稱這是「我國曆史上最可恥的政治事件之一」。

預計美國參議院將於2020年1月開始審理彈劾案，但分析稱，彈劾條款難以在參議院獲得通過。