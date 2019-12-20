美參議員要求全國廣播公司禁播2022北京冬季運奧會

在中美即將簽署第一階段貿易協議之際，美國參議員12月19日致信全國環球廣播公司（NBC Universal）行政總裁和NBC奧運頻道（NBC Olympics）主席，以中國侵犯人權為由，要求它不要轉播2022年北京冬奧會。

綜合媒體12月20日報道，美國佛羅里達州共和黨聯邦參議員斯科特（Rick Scott）和密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）在信中表示對於國際奧委會容許一個人權紀錄糟糕的政權主辦一個全球運動賽事表示嚴重關切。

2019年2月1日，中國國家主席習近平在北京石景山首鋼園區北京冬奧會展示中心展廳，了解北京冬奧會、冬殘奧會籌辦工作、場館和基礎設施規劃建設等情況。（新華社）

兩人在信中指出，該台播出北京冬奧賽事的話，是將利潤置於原則之上，以及確保中國即使違反其基本規則和宗旨，都能被國際系統所接受。」信中指中國是全球一大侵犯人權的國家，並在設立「圓形監獄」式的監控計劃。

信件內文指出，中國國家主席習近平已在北京設立一個監控基礎建設，追蹤中國每個人的所在位置及網上活動。中國共產黨政府利用數百萬的鏡頭、加上人臉識別技術去監視和迫害那些批評該政權的人。

信中內文寫道，電視台倘若忽視中國的人權紀錄，便是在美國的價值及生活方式面對最嚴重威脅一事上，以予以誤導的方式來背叛觀眾。兩名參議院呼籲全國廣播公司「選擇人權而非利潤。」

值得一提的是，斯科特10月22日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時，敦促國際奧委會重新考慮讓北京舉辦2022年冬奧會的決定。但國際奧委會回應稱，必須對中國保持「嚴格的政治中立」，不會採取任何行動。

對於人權問題，中國外交部發言人華春瑩12月10日表示，中方堅決反對有關國家罔顧基本事實，對中國人權狀況說三道四妄加指責，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。

華春瑩強調，「我們認為各方應進一步促進和保護人權，恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重各國自主選擇的人權發展道路，秉持客觀、公正、非選擇性立場，避免將人權問題政治化和搞雙重標準。」

北京獲得2022年冬奧會的主辦權，正在緊鑼密鼓的進行各項籌備工作。這次冬奧會的各項比賽按計劃將在北京及張家口等周邊地區舉行。