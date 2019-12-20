中歐投資協定談判一再受阻　歐盟領袖表態：希望盡快有進展

中歐投資協定談判因為中美貿易戰的爆發而耽擱，中國無暇顧及與歐洲方面的談判。歐盟領導人12月19日說，希望談判能夠迅速取得進展。

米歇爾希望談判迅速取得進展

歐洲理事會新任主席米歇爾（Charles Michel）12月19日在接受《華爾街日報》採訪時表示，他將在2020年初遊說歐盟各國領導人對北京方面採取更加一致的立場，他指出歐洲過去的努力缺乏焦點。

歐盟和中國計劃2020年舉行兩場峰會，其中一場將罕見地包括所有歐盟國家的領導人。米歇爾表示，他希望在峰會上就貿易和投資磋商迅速取得進展。米歇爾表示，歐洲也應該利用這個機會，推動其在中國的公司獲得更好的准入機會。

歐盟和中國在2013年啟動了投資協定談判，但由於在市場準入問題上存在分歧，進展甚微。

米歇爾說，歐盟不能再天真了，「如果我們開放我們的市場，我們必須獲得保證，我們的夥伴也會開放它的市場。」

米歇爾正值中歐新一輪投資談判舉行之際。中國商務部12月19日發表聲明稱，12月16日至19日，第25輪中歐投資協定談判在比利時布魯塞爾舉行。本輪談判為期四天，雙方繼續圍繞文本展開談判，並交換了關於投資市場準入的清單改進出價。談判取得積極進展。

劉鶴取消訪問 中歐投資協定談判遇阻

中歐投資協定談判啟動於2013年，內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國有企業競爭中立、高端服務業開放等。此前在2018年7月第20次中歐領導人會晤期間，中歐雙方正式交換了清單出價。中國商務部發言人高峰曾指出，這標誌着談判進入了一個新的階段。雙方已就文本中不少投資自由化和投資保護方面的重要條款達成了一致，並即將就投資市場準入方面的清單出價進行實質性談判。

2019年4月，中歐發佈《第21次中國-歐盟領導人會晤聯合聲明》，在其中稱「雙方承諾2019年將在談判中，特別是投資自由化承諾方面，取得結束談判所必需的決定性進展，以便在2020年達成高水平的中歐投資協定。」