中美領導人通電話　習近平：嚴重關切美方涉台涉港消極言行

中美兩國領導人12月20日通電話並討論貿易協議等問題後，根據中方公布的通話內容顯示，中國國家主席習近平向美國總統特朗普（Donald Trump）表明，中方嚴正關切美方在涉及台灣、香港、新疆、西藏等問題上的消極言行，並指這些做法干涉中國內政。

綜合媒體12月21日報道，就在美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體Twitter上稱「與中國國家主席習近平進行了一次非常好的通話後」，中國央視之後公布兩人的通話內容。

特朗普（左）與習近平12月20日再次通電話（路透社）

習近平：兩國在平等、互相尊重的基礎上達成協議

報道引述特朗普表示，美中達成第一階段經貿協議，對於美國、中國和整個世界都是一件好事，美中兩國市場和世界對此都作出了十分積極反應，美方願同中方保持密切溝通，爭取儘快簽署並予以落實。

習近平則指出，中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議，在當前國際環境極為複雜的背景下，中美達成這樣的協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界和平與繁榮，儘管雙方在合作中會出現一些分歧，但只要始終把握中美經貿合作互利共贏的主流並尊重對方國家尊嚴、主權以及核心利益，那麼就能夠克服前進中所出現的困難。

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習近平：美方涉台涉港消極言行損害中方利益

習近平還強調，中方對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切，這些做法干涉了中國內政，損害了中方利益並且不利於雙方互信合作，希望美方認真落實他們多次會晤和通話達成的重要共識，防止兩國關係和重要議程受到干擾。

兩人就朝鮮局勢交換意見

此外兩國領導人還就朝鮮半島局勢交換了意見，習近平表示，要堅持政治解決的大方向，各方要要相向而行並保持對話緩和勢頭，此舉符合各方共同利益。

最後兩國領導人表示未來願意繼續保持聯繫，旨在使中美關係順利發展。

美國總統特朗普在此前的Twitter推文中還表示，雙方目前正在準備協議的簽署工作並且中國已開始大規模從美國購買農產品等商品。

不過他沒有指出具體的採購數字，對於美國貿易代表（Robert Lighthizer）提出的「未來兩年中國將從美國購買價值2,000億美元的商品與服務」以及「中國每年將會從美國購買價值400億至500億美元的農產品。」的說法，截至目前中方未予以證實。

此外值得注意的是，特朗普在8月2日曾對媒體表示，香港很可能正發生一些事情，因為那裏的騷亂已經持續很長時間了，他不清楚中方的態度並且有人說當事情發展到一定程度時中方會出手阻止，不過這是香港和中國（內地）之間的事，因為香港是中國的一部分，中方不需要建議。