埃爾多安：美國制裁土耳其毫不知恥　將會反擊

美土關係近來因多種原因陷入危機，土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）表示將對美國的制裁實施反制措施。

俄製S-400防空導彈運抵土耳其。（VCG）

土耳其廣播電視公司（TRT）12月20日報道，埃爾多安就美國對土耳其的制裁「發出了將進行報復的信號」。

報道稱，埃爾多安談及了土耳其從俄羅斯購買S-400導彈防禦系統的行為，以及美方針對此事的制裁令。

路透社20日報道，因土耳其從俄羅斯購買S-400導彈防禦系統，並參與了俄土天然氣輸送項目，美國國會已通過對土耳其的制裁令。

埃爾多安：美國毫不羞恥地說制裁

TRT報道，埃爾多安強調，土耳其已經完成對S-400導彈防禦系統的購買。埃爾多安說「現在他們（美國）毫不羞恥地說將對『土耳其溪』項目（經黑海和土耳其將俄羅斯天然氣輸送至歐洲的管道）實施制裁。這完全是對我們權益的侵犯，針對這些，我們也會有制裁措施。」

美土亦因亞美尼亞屠殺事件不和

不僅如此，美土兩國近來還因亞美尼亞大屠殺事件大打「口水戰」。12月12日，美國參議院通過決議，正式承認奧斯曼帝國（土耳其前身）對亞美尼亞推行種族滅絕。「亞美尼亞種族滅絕」是指在1915年至1923年之間，奧斯曼帝國驅逐亞美尼亞人，亞美尼亞方面估計死亡人數達到150萬人，不滿是有系統的大屠殺。

埃爾多安稱，「作為回擊，我們也應該在議會通過這樣的決議。這是我們會去做的事情：在談到美國的時候，我們怎麼能不提到印第安人呢？那是美國歷史上的恥辱。」

此前據《以色列時報》10月30日報道，埃爾多安在美國眾議院通過承認並紀念亞美尼亞屠殺的決議時公開譴責說，美國沒有資格對土耳其指手劃腳。一個歷史上充滿種族滅絕和奴役的國家沒有權利對土耳其說三道四，更沒有資格教訓土耳其。