墨西哥2艘郵輪相撞　6人輕傷

1艘郵輪12月20日早上在墨西哥科蘇梅爾島（Cozumel）港口準備駛向碼頭時撞到另1艘郵輪，6名乘客受輕傷。兩者碰撞時發出巨響，其中一艘郵輪船尾有損毀，船身部分扭曲變形。

嘉年華光榮號12月20日在墨西哥科蘇梅爾島港口撞向嘉年華傳奇號。（Reuters）

▼以下是身在現場的人拍下兩艘郵輪相撞時的影片：

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L — Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019

2艘郵輪均屬世界最大的郵輪營運公司嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line），分別是嘉年華光榮號（Carnival Glory）及嘉年華傳奇號（Carnival Legend）。意外發生在當地時間早上8時30分。公司發言人稱，意外發生時光榮號正在駛向碼頭，並在與傳奇號聯絡。

嘉年華郵輪行政總裁唐納德（Arnold W. Donald）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，當時光榮號的乘客正在離開餐廳，6名旅客受輕傷，他們其後到郵輪附返的醫療中心求診。他說光榮號船尾右舷位置部分損毀，但可在短期內維修好。

唐納德說事件中沒有人重傷，兩艘郵輪亦都能繼續航程。他說意外發生的原因，是一陣風突然將兩艘船推動。他表示公司會深入調查事件。當地政府亦在進行調查。

據公司網站資料，光榮號船身長約290米，可載乘客2,980人；傳奇號船身長約293米，可載乘客2,124人。

▼以下影片為郵輪上的乘客所拍，顯示嘉年華光榮號被撞後，一些碎片跌落另一艘郵輪上。