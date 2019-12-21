生活不便無年輕人遷入　日本現兩萬「極限村落」

日本共同社12月20日引述總務省和國土交通省的調查報道，截至2019年4月，位於人口稀少地區、半數以上居民為65歲以上老年人的「極限村落」達到20349個。相比2015年4月增加約6000個。由於生活不便，未能吸引年輕人遷入。隨人口老化，部份村落或成為無人之境。

政府針對《人口稀少法》指定地區的814個市町村進行問卷調查，範圍包括逾6萬個村落，合共超過1000萬居民。結果發現，「極限村落」佔全體的32.2%，較上次調查上升約10個百分點。所有居民65歲以上的村落達956個，其中339個村落居民均為75歲以上。

按地區來看，「極限村落」最多的是中國地區，有5072個；之後依次為九州4690個，四國2990個，東北2839個。首都圈為578個，相對較少。

在東京都山區奧多摩町，當地更提出免費送屋的政策，希望吸引青年移居（town.okutama.tokyo.jp）

調查指出，454個村落可能在未來10年內消失，並且有2743個可能最終亦會消失。

「極限村落」生活不便，未能吸引人口流入。例如前往政府機關或醫院車程超過20分鐘，居民到市町村中心區域的交通方式是的士和按預約服務的巴士。

面對人口老化，日本面對開發國家普遍面臨的困境：市中心住房短缺，市郊住房過剩。東京都奧多摩町免費送屋，期望吸引青年移居，卻乏人問津。京都山奧其中一個村落也只剩下三名超高齡婆婆居住。