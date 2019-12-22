美國外交官妻涉駕車撞死英國青年案　約翰遜：繼續為家屬討公道

英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月21日表示，他將繼續幫助因車禍去世的19歲英國公民鄧恩（Harry Dunn）的家人討回公道，肇事者是一名美國外交官的妻子，她目前已返回美國。

英國19歲男子鄧恩的母親在北約峰會召開期間曾赴倫敦表達不滿（Reuters）

約翰遜表示，英國法律應該得到貫徹並且英國政府將會對此案保持關注，未來政府會繼續代表鄧恩的家人與美方在各個層面上進行交涉。

12月20日英國皇家檢控署（CPS）稱，現年42歲的美國公民薩庫拉斯（Anna Sacoolas）在8月曾在英國涉嫌危險駕駛並導致一名19歲英國男子死亡，因此檢方決定對其予以起訴，並且約翰遜此前也有過表示，他希望這名肇事者回到英國，因為其利用外交豁免權而離開英國的做法是錯誤的。

但另一方面，薩庫拉斯的律師表示，薩庫拉斯不會自願返回英國，因為那是一場「可怕且無意的事故」，她不願意因此面臨監禁。

根據英國警方公布的說法，薩庫拉斯是一名美國外交官的妻子，案發時她疑似在由美國空軍營運的英國皇家空軍克勞頓基地附近駕車逆向行駛，由於她享有外交豁免權因此事發後便離開了英國。

車禍遇難者的父母10月曾赴美國並且在白宮受到美國總統特朗普（Donald Trump）的接見，當時特朗普建議他們與薩庫拉斯見面，不過該建議遭到拒絕。

目前不排除英國未來會向美國提出引渡肇事者的要求，如果罪名成立，那麼該名肇事者將面臨長達14年的監禁，此事已上升為一宗外交事件。