澳洲山火失控時外遊　總理莫里森結束休假後再次致歉

12月19日和20日澳洲南部省份再次發生山火，期間有兩名消防員喪生，總理莫里森（Scott Morrison）被迫提前結束假期，到訪悉尼的新南威爾斯省鄉郊消防局總部，並再次為在這段期間出國休假致歉。

澳洲山火：兩名消防員在救火期間死於樹木倒塌，政府在新南威爾斯省的農村消防局內為兩人設置紀念碑。有民眾在紀念碑上放置鮮花。（Reuters）

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據澳洲媒體《澳洲人報》當地時間12月20日報道，19日澳洲城市悉尼西部地區Green Wattle Creek附近發生山火，當天夜間有一輛消防車在前往事發地區的公路上因樹木倒塌而發生事故，導致車上兩名消防員身亡，另外三人在等待救援期間因奮力對抗不斷接近的火焰而嚴重燒傷，其中兩人在被送往醫院時已陷入昏迷，事發地區所屬州新南威爾斯州宣布進入緊急狀態，悉尼近郊也遭到了山火侵襲，至少20所房屋被摧毀。

報道稱，澳洲總理莫里森20日當天曾向電視台表示，由於2020年1月計劃訪問日本和印度，因此他將個人放假的時間提前並且他和家人此前在夏威夷度假，不過他將立即返回澳洲，他對受山火影響的澳洲國民表示歉意，不過他對外界提出的關於「他本人放假期間澳洲缺乏領導」的說法表示質疑。

莫里森21日晚從夏威夷返抵悉尼後，到訪新南威爾斯省鄉郊消防局總部並舉行新聞發布會，再次就山火期間外遊道歉，又稱若重新來過，他會做出不同決定。他表示，自己嘗試通過休假，兌現對孩子的承諾，但他接受外界指他「身為總理也有其他責任」的說法，坦言「我接受這種批評。」

另據美國消費者新聞與商業頻道CNBC 12月21日報道，南澳洲州政府方面當天證實，當地時間20日一場山火襲擊了該州首府阿德萊德（Adelaide）附近地區，導致1名公民身亡，15所房屋被毀，此外有23名警察及消防員受傷，受影響面積超過4萬公頃。