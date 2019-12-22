德國財長：堅決反對美國制裁俄歐天然氣項目相關企業

德國財政部長兼副總理舍爾茨（Olaf Scholz）12月21日表示，德國堅決反對美國制裁俄歐天然氣項目「北溪2號」，此舉嚴重干涉德國等國家內政。

俄歐天然氣項目「北溪2號」此次成為美國的制裁對象，此舉或將導致美俄矛盾進一步升級。（Reuters）

據路透社當地時間12月21日報道，就在美國總統特朗普（Donald Trump）簽署2020財政年度國防授權法案的同一天，德國財政部長兼副總理舍爾茨表示，德國堅拒美國以立法的方式對俄歐天然氣項目「北溪2號」（Nord Stream 2）相關企業進行制裁，原因是此舉嚴重干涉德國等歐洲國家的內政。

舍爾茨表示，德國不會接受這樣的制裁，並且肯定會向美國表明這一態度，目前德國方面在等待相關企業的對策。

另據德國之聲中文網報道，根據美國2020財政年度國防授權法案內容顯示，該法案將「北溪2號」描述為俄羅斯對德國可能採取的「脅迫工具與政治槓桿」，並且可能會削弱美國與德國等歐洲國家的聯繫，因此美國將有權吊銷當事人的赴美簽證以及凍結其在美國的資產或商業利益。

美國眾議院12月17日以86票贊成、8票反對的表決結果通過了2020財年國防授權法案，隨後12月20日美國總統特朗普將其簽署成法。