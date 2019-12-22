中俄否決敘利亞人道救援決議　蓬佩奧：雙手沾滿鮮血

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月21日指責中俄兩國阻止敘利亞平民獲得國際援助是「雙手沾滿鮮血的行為」，而此前中方已就相關事情予以回應。

美國國務卿蓬佩奧過去曾多次發表過較為強硬的對華言論，並且目前有傳言稱他有參加2024年美國總統大選的可能。（Reuters）

據路透社12月21日報道，美國國務卿蓬佩奧當天發布聲明，指責中俄兩國阻止土耳其與伊拉克向數百萬敘利亞平民提供援助是「雙手沾有鮮血的行為」，並稱美國將繼續致力於幫助難民獲得生存所需的援助。

此外他還在社交媒體Twitter上表示，中俄兩國是僅有的阻止《聯合國安理會第2449號決議》（即敘利亞跨境人道主義援助決議）續簽的國家，並且國際社會已經承諾通過相關過境點向敘利亞提供超過300億美元的援助，因此阻止這些援助是「可恥的」。

這裏需要注意的是，蓬佩奧發表上述評論發生在中國外交部對相關事件進行回應之後，並且截至目前沒有來自敘利亞政府方面的消息。

據了解，聯合國安理會於2014年通過一項決議，該決議允許聯合國通過四個不受敘利亞政府控制的跨境點向該國部分地區運送食品等物資，但由於中俄兩國在聯合國安理會投票中反對延長該決議，因此該決議計劃將於2020年1月10日到期。

中國外交部發言人耿爽北京時間12月21日上午對此事發表聲明稱，中方高度重視敘利亞人道局勢並積極參與了安理會相關決議草案的討論，為動各方彌合分歧做了大量工作，而跨境人道救援機制作為特定形勢下采取的特殊救援方式，應充分尊重敘利亞主權、獨立、統一和領土完整，充分尊重敘利亞政府意見，並結合地面形勢發展進行評估和調整，但遺憾的是，中方認為最終案文不符合上述精神並且無助於改善敘利亞人道局勢，因此中方對草案投了反對票。

此外他還指出，中方堅決拒絕個別國家對中國的無端指責，中國根據事情本身的是非曲直，並從敘利亞人民根本利益出發，決定自身投票立場，有些國家的錯誤行動導致了敘利亞人民的苦難，這些國家才應該認真反思自身言行。