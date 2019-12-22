強風吹襲西班牙與葡萄牙　最少8死

歐洲伊比利亞半島（Iberian peninsula）12月18日起受兩股強風吹襲。葡萄牙和西班牙截至22日，已有最少8人喪生。

風暴吹襲葡萄牙西班牙：強風「埃爾莎」12月18日吹襲伊比利亞半島，圖為西班牙加利西亞自治區水浸。（Reuters）

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強風「埃爾莎」（Elsa）18日吹襲伊比利亞半島，隨之而來的風暴還有「法比安」（Fabien）。它在21日為當地帶來暴雨和強風。

西班牙民防部門表示，由於受「法比安」影響，國內西北大西洋地區的海浪將能捲至9米高，陣風時速可達140公里。

在此之前，首都馬德里（Madrid）一名女子20日在市中心被一塊磚頭打中受傷，於21日證實死亡。阿斯圖里亞（Asturias）同日有一人因山泥傾瀉死亡，另有一人在卡斯蒂爾-萊昂自治區（Castile and León）被洪水沖走。

南部安達盧西亞（Andalusia）的緊急救援部門發言人表示，他們在韋爾瓦（Huelva）打撈到一具屍體。死者疑因玩滑浪期間被海浪捲走而死亡。

「法比安」在葡萄牙造成不少破壞，該國民防部門表示，狂風暴雨在當地引發洪災，還造成公共基礎設施損毀和樹木倒塌。

中部一條村莊因河水水位急劇上漲，在21日疏散超過250人。蒙蒂茹（Montijo）一名男子在駕駛貨車時被倒塌的樹木砸死，北部城鎮代雷堡（Castro Daire）還有人因房屋倒塌而在自己家喪生。

「法比安」以時速148公里的最高風速抵達鄰近西班牙的法國市鎮索科阿（Socoa）。法國國營鐵路公司（SNCF）因此暫停西南部的列車服務。