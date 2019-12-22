英國Tesco暫停購入中國賀卡 稱因有顧客發現在華囚犯求救信息

英國最大的零售商樂購（Tesco）12月22日宣布，暫停從中國相關企業購入賀卡，稱因為有顧客在賀卡中發現疑似外籍囚犯留下的求救內容。

樂購是英國規模最大的連鎖超市，也是僅次於沃爾瑪、家樂福的全球第三大零售集團。（Reuters）

樂購發言人表示，有關超級市場將立即暫停從中國企業購入賀卡，原因是「之前有媒體稱一名顧客在賀卡中發現了中國外籍囚犯寫下的求救內容」，未來將對相關企業展開全面審查，以確保這類商品不會出現在超級市場供應鏈中。

發言人指出，相關賀卡是由浙江雲廣印刷廠生產的，惟目前沒有證據顯示該印刷廠違反關於禁止使用監獄勞工的規定，但如果未來出現相關證據，樂購方面會將其從供應商名單中刪除。有關印刷廠距離上海市青浦監獄約100公里，報道指，該名書寫求救字句的外籍囚犯自稱被關押在該監獄。

報道指出，樂購每年會向一些英國慈善機構出售賀卡和捐款，據《星期日泰晤士報》報道，一名6歲的女童和家人曾在樂購購買了一盒中國企業生產的聖誕節賀卡，然後他們發現賀卡上有人留下了信息，寫信息的人自稱是在青浦監獄的外籍囚犯和被迫勞動，因此希望有人能將此事通知人權組織以及聯繫英國公民漢佛萊（Peter Humphrey）。報道指，漢佛萊的中文為韓飛龍，是一名私家偵探，他與其妻子於2014年在中國被判刑，後於2015年6月被驅逐出境，中方曾公布過他的認罪視頻。）

報道引述漢佛萊指，確信留下消息的人是青浦監獄囚犯，因為這些囚犯在他被釋放前就知道他。

截至目前中國相關部門以及涉事企業均未對此予以回應。