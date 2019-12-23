印度騷亂持續升級　莫迪稱《公民身份法》非針對穆斯林

印度推行《公民身份法》（CAB）所觸發騷亂持續，總理莫迪（Narendra Modi）為有關法例辯護，稱不會影響穆斯林群體的生活，而且不帶有任何宗教偏見。

民眾抗議《公民身份法》而觸發的騷亂對莫迪政府構成挑戰。（Reuters）

印度北部省份抗議活動持續數天之後，莫迪在首都新德里舉行的集會上指責國內反對派在《公民身份法》問題上歪曲事實，進而引發抗議活動。他在會上保證，政府推行的《公民身份法》不會影響包括穆斯林群體在內的印度13億民眾的生活。

莫迪表示，印度政府實施的改革不帶有任何宗教偏見，在實施福利計劃的過程中，政府方面從未問過任何人他們平時是去印度教寺廟還是去清真寺。

連日來的示威觸發警民衝突，最少導致24名示威者死亡。分析認為，事件對莫迪及印度人民黨來說是自2014年以來最大的挑戰，甚至可能會影響2020年初舉行的州選舉選情。

印度目前經濟增長持續放緩、失業率上升，加上新德里政府近期不時採取「出乎意料」舉措，例如取消穆斯林為主的印控克什米爾地區自治權、法院將位於北部地區的阿約提亞（Ayodhya）清真寺的土地所有權判決給印度教信眾等，這引發印度民眾質疑該國政府對穆斯林群體的立場，部分批評人士則稱莫迪政府違反該國世俗憲法。

印度政府需要長期處理宗教矛盾，源於印度東北部地區有大量的穆斯林移民，而且他們的人口上升速度也很快，令國內人口結構發生改變。不過也有印度媒體認為，莫迪政府需要印度教徒的支持，有關言論令印度國內宗教之間愈來愈緊張。