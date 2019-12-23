阿富汗大選初步點票結果　現總統加尼得票最多　對手拒承認

阿富汗12月22日公布總統選舉初步點票結果，現任總統加尼（Ashraf Ghani）獲得過半選票，為得票最高候選人。他的主要對手現任政府首席執行官阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）拒絕承認結果。

阿富汗獨立選舉委員會宣布初步點票結果。（Reuters）

阿富汗獨立選舉委員會宣布，現任總統加尼得票50.64%，僅僅過半，但足以在首輪選舉中勝出。阿卜杜拉獲得39.52%的選票；伊斯蘭黨領袖兼前總理希克馬蒂亞爾（Gulbuddin Hekmatyar）僅得3.85%。

阿卜杜拉不服，表示獨立選舉委員會的點票結果「充滿舞弊」，並對大約30萬張選票提出質疑。他要求選舉投訴委員會徹查所有投訴，並依據法律宣布調查結果。

獨立選舉委員會主席努里斯塔指尼（Hawa Alam Nuristani）指出，根據規例，總統候選人和選民可以在3天內，向選舉投訴委員會提交投訴。惟她沒有交代何時公布最終選舉結果。聯合國歡迎初步選舉結果，又促請當局徹底處理任何選舉投訴和保持透明度。

阿富汗原定10月19日公布總統大選初步結果，但因技術問題和阿布杜拉等候選人陸續提出舞弊指控，導致宣布時間一再延後。