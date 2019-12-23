美媒：中國與美國比還是太窮　美國財富或是中國3倍

美媒稱，雖然中國可能已經是全球第一大經濟體，但還是要比美國窮得多，在國家財富方面，美國遙遙領先中國，甚至可能是中國的三倍。

歷經40餘年的改革開放，中國已經發展成世界第二大經濟體，但人均GDP不足1萬美元，仍位於中等收入國家行列。圖為中國一線城市深圳市的繁華景象。（VCG）

彭博社12月22日發表評論文章稱，根據「購買力平價」的標準，中國已經是全球第一大經濟體。這些說法是正確的，但具有誤導性。與這些數字可能顯示的情況相比，中國要比美國窮得多。

關鍵是收入和財富的區別。在國家財富方面，美國遙遙領先中國，甚至可能是中國的三倍。這是塔夫茨大學（Tufts University）的貝克利（Michael Beckley）根據世界銀行（World Bank）和聯合國的數據做出的非常粗略的估計。

美國財富增加的一個原因是優越的自然環境。美國有更清潔的空氣和水，有更好的制度和官僚機構來保護環境。

美國有更多、更好的水資源，而中國北方則尤其面臨着非常嚴重的長期水資源短缺問題，美國在確保西南地區水資源安全方面做得比中國在北方所做的多得多。

此外，美國的石油和天然氣資源也比中國豐富得多，能源供應對外國的依賴程度也低得多。美國的耕地面積也比中國多，是世界上最大的糧食出口國。

文章稱，這些資源的長期價值，包括它們所提供的地緣政治安全，遠遠超出當前GDP數據所顯示的。中國存在非常嚴重的長期土壤污染問題，從長遠來看，這比空氣污染更難治理。因此，在長期資源方面，美國明顯領先。

貧富差距的另一部分源於高等教育。美國有許多世界領先的高等教育機構，但在中國，只有少數幾所大學，如北京大學和清華大學，有能力爭奪世界頂級高校的地位。

哈佛大學（Harvard）、普林斯頓大學（Princeton）和麻省理工學院（MIT）等機構在可信的研究和自由調查方面樹立了品牌和聲譽，中國將很難匹敵，尤其是在自然科學之外的領域。

美國的高檔住宅和公寓數量也比中國多得多，其中許多建築已經使用了幾十年。中國仍需要進行大量建設，以容納不斷從農村湧入城市的工人。

中國的高鐵很棒，但由於中國是一個人均收入與墨西哥大致相當的低工資經濟體，中國高鐵的價值還不如日本。

無形企業資產的價值是美國的另一個優勢。美國品牌以其良好的質量和優質的服務聞名世界，包括在中國。中國則沒有什麼能與可口可樂、麥當勞或Google相提並論的品牌，儘管在科技行業，中國顯示出了一些迎頭趕上的迹象。

全球消費者對美國產品的需求仍然很大，這種優勢可能不會很快消失。雖然中國菜在世界各地廣受歡迎，但這一優勢不是被中國抓住了優勢，而是由海外華人獲益。

文章最後稱，這並不是說美國可以放鬆或忽視中國崛起帶來的挑戰。但是，對美中這兩個國家的任何誠實的比較都應該着眼於所有的證據，而一個更全面的核算將使美國完全處於領先地位。