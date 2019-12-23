美官指責中國全球投資終會崩潰　大批國家會被拖累

中國的崛起令美國十分警惕，針對中國的全球投資計劃，美國方面也一直多有指摘。美國官員稱，中國的投資計劃不可持續。

英媒12月23日報道稱，美國一名高級發展財政官員警告稱，中國在全球基礎設施領域1.3萬億美元的投資熱潮註定會崩潰，令一些新興市場經濟體遭受重創。

美國國際開發金融公司（DFC） 的負責人勃勒（Adam Boehler）表示，由於「債務負擔過重、基礎設施落後、賄賂以及缺乏透明度」，中國的國際投資「百分之百」像一座紙牌搭成的房子，崩潰只是時間問題而已。

據悉，DFC是美國政府2018年創立的新機構，從美國國會獲得了600億美元的預算。

勃勒還說，美國必須在那裏提供一個替代選項，因為中國將拖累一大批新興國家。「會有越來越多的裂縫，然後玻璃會破碎。」

勃勒還說：「我的工作不是去制定美國的外交政策，但是我們與國家安全委員會、國務院、美國國際開發署、美國貿易代表辦公室密切合作，在處理事情時聽取美國政府的意見。我們知道中國在做什麼，但這不是回應中國，反擊或者防守。」

他還說，中國的投資是「毒品」，愈來愈多的國家對中國的投資在債務可持續性方面已經開始表示懷疑。「我寧願開一張金額較小的支票，與日本國際協力銀行（JBIC）或我們在非洲開發銀行（African development Bank）的朋友或其它機構合作。」

勃勒還說，雖然美國的的資助可能沒有那麼迅速，但它標準更高，且能帶來更好的結果。

報道指出，近年來，對北京全球投資（包括通過「一帶一路」倡議的投資）的批評在華盛頓急劇增加，形成了中美競爭的一個重要方面。

其實，美國等西方國家一直以來就對中國的投資，包括「一帶一路」倡議提出質疑，比如「債務陷阱論」、「地緣政治工具論」等等。美國國會眾議員謝爾曼（Brad Sherman）還曾試圖推動《中國債務陷阱法案》，旨在幫助第三國擺脱中國製造的「債務陷阱」。

對此，中國外交部長王毅2019年3月份在一次記者會上說，「一帶一路」決不是什麼「債務陷阱」，而是惠民的「餡餅」；決不是什麼「地緣政治工具」，而是共同發展的機遇。