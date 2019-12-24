中國浙江公司稱強迫監獄勞工生產Tesco商品純屬捏造

英國最大的零售商Tesco在12月22日宣布暫停從中國相關企業購入聖誕卡，稱因為有顧客在卡中發現相信是外籍囚犯留下的求救內容。被指涉事的中國浙江雲廣印業公司回應時稱有關指控純屬捏造。

英國女童威德庫姆和家人在樂購購買一盒中國製聖誕節卡，發現其中一張寫下來自據報是身在中國的外國人囚犯的求救信息。圖為德庫姆22日接受媒體訪問時拍下的照片。（AP）

CGTN獨家專訪該公司董事長陸雲彪，他回應稱英國媒體的指控並非事實，純屬捏造。

央視在12月24日發布浙江雲廣印業有限公司董事長陸雲彪的獨家專訪，他說聽到這個消息感到非常震驚，因為他们從未這樣做過。他自稱既沒有青浦監獄的聯繫方式，也沒有他們的地址。這完全是捏造和誹謗的。他說從未與青浦監獄建立任何業務關係。他說浙江雲廣印業有限公司稱他們所有的產品都是中國工人生產的，並且嚴格遵守着中國的勞動法。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道，居於倫敦的6歲女童威德庫姆（Florence Widdicombe）和家人在Tesco購買一盒中國製聖誕節卡，赫然發現卡上有人寫下求救信息。

威德庫姆向英國廣播公司（BBC）表示，自己大約寫到第6張聖誕卡時，發現一段求救信息稱：「我們是上海青浦監獄的外籍囚犯，在違反意願的情況下遭強迫勞動」，信息提到希望有人能通知人權組織，並聯繫英國公民漢佛萊（Peter Humphrey）。威德庫姆的父親後來聯絡到漢佛萊。

中國外交部發言人耿爽23日表示，「事件是英國偵探韓飛龍（Peter Humphrey，另譯韓福瑞）編造出的鬧劇，此人耐不住寂寞，時不時就要跳出來自我炒作一番，生怕別人把他遺忘，但這次編造的鬧劇實在是有些老掉牙，奉勸他若希望博眼球，至少能夠搞出新花樣」。