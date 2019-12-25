巴黎歌劇院不滿改革退休制度　街頭上演天鵝湖示威

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出的改革退休制度爭議持續，全國多個行業仍然繼續罷工。其中巴黎歌劇院40多名成員於平安夜以街頭表演芭蕾舞的方式，抗議他們的退休福利大受影響。

巴黎歌劇院門口於平安夜掛上「罷工」標語，抗議總統馬克龍提出的改革福利政策。（Reuters）

巴黎歌劇院外牆於平安夜當日掛起「歌劇院罷工」和「文化陷入危險」的標語，40多名劇團芭蕾舞蹈員在巴黎管弦樂團的伴奏下，在街頭表演柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）經典芭蕾舞劇《天鵝湖》（Swan Lake）中難度最高的第四幕。

該劇團的芭蕾舞蹈員自17世紀起就享有在42歲退休的特殊福利，比一般打工人士早20歲退休。不過，假如根據馬克龍的改革建議，他們就可能要工作至64歲。有芭蕾舞蹈員認為，他們自8歲起學習舞蹈，到了青年期就會不斷觸傷舊患，到了42歲就會周身骨痛，因此根本無法繼續保持高水準表現，更不用說如何撐到64歲。

這些芭蕾舞蹈員自12月5日起參與公務員罷工，導致多場表演取消，估計門票損失接近800萬歐元。

Les artistes en grève de l'Opéra de Paris interprètent gratuitement le Lac des Cygnes devant l'Opéra Garnier pour s'opposer à la réforme des retraites.

Splendide.pic.twitter.com/MkIWJmz4kX — Jean Hugon🔻 (@JeanHugon3) 2019年12月24日

法國連串罷工令當地交通服務大受影響，學校停課，煉油廠暫停運作等。馬克龍及政府揚言不會退讓，但稱會於1月繼續與工會談判。