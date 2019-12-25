【美國大選】彭博競選團隊承認誤聘囚犯打電話拉票　否認事前知情

美國前紐約市市長、民主黨總統候選人彭博（Michael Bloomberg）於12月24日承認，其競選團隊簽約的承包商僱用監獄勞工做電話助選工作。彭博表示，他知情後已經與該承包商解約。

彭博表示，不支持承包商僱用監獄勞工打競選電話，他在努力確保他的競選團隊供應商對承包商進行更嚴格的審查（VCG）

根據美國新聞資訊網站The Intercept在12月24日報道，彭博在競爭2020年美國總統大選的民主黨候選人身份時，他的競選團隊經第三方供應商與總部在新澤西州的電話中心公司ProCom簽約。

ProCom在新澤西州和俄克拉荷馬州均設有電話中心，而該公司在俄克拉荷馬州的兩家電話中心僱用州監獄的囚犯作為勞工。

ProCom公司表示，他們已按照俄克拉荷馬州每小時7.25美元的最低薪資標準，向監獄方支付了工資。

至於俄克拉荷馬州懲教署的發言人表示，每名擔任電話中心工作的囚犯，時薪為1.45美元（11.3港元）。

彭博的競選團隊已經向The Intercept確認，他們確實經第三方與ProCom簽了約，不過團隊也表示對ProCom僱用囚犯一事並不知情。競選團隊表示已因此與ProCom解約。

「我們並不知道這件事，而如果我們事前知道，就不會與其簽下合同，」彭博競選團隊的發言人伍德（Julie Wood）告訴The Intercept，「我們已經與該承包商解約了。」

彭博當日也就此事在Twitter上發表了聲明，表示「今天早些時候，一則新聞曝光了承包商僱用監獄勞工來以我們競選團隊的名義做電話助選。我不是在攻擊這則新聞：報道基本上是屬實的。」

彭博在聲明中坦言「我們是在記者找到我們時才了解到這件事的，而發現第三方的承包商有如此行徑之後，我們立即終止了與該公司的合作關係。」

事實上，美國很多私營企業過去都以類似方式代替國外的廉價勞動力。囚犯們被分配各種任務，比如包裝星巴克咖啡、生產內衣等。