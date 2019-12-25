中美貿易戰迎來轉機　印媒感歎莫迪政府錯失機會

中美貿易戰持續一年多之後迎來轉機，兩國12月13日宣布將簽署協議，為貿易戰降温。印度媒體則感歎，莫迪（Narendra Modi）政府沒有把握好機會。

印度《金融快報》12月25日報道，儘管印度總理府此前作出充分利用中美關係緊張為印度出口等謀利的決定，印度財長西塔拉曼（ Nirmala Sitharaman）在數月前甚至表示，正制定吸引離開中國外資製造商的政策，但由於印度基礎設施條件較差導致的溢價成本過高等原因，印度事實上並未抓住此次機遇。

該報還感歎說，中美關係正在修復，印度已經錯失了機會。印度到現在也未能給那些大的跨國公司一個好的理由，將生產線轉移到印度。

報道還稱，可悲的是，這並不是印度首個未能抓住時機的例子。當中國撤出低端紡織品市場，孟加拉國和越南趁機佔領了市場，類似的情況還發生在能源、礦產和電信等領域，致使印度失去了很多發展機會。而以手機為例，政府所宣稱的就業和出口目標也並未實現。

中美貿易戰的爆發和持續，給一些國家帶來了機會，印度就是其中之一。《印度斯坦時報》報道聲稱，在特朗普（Donald Trump）政府發起對華貿易摩擦後帶來了一系列不確定性。有行業預估，至少有200家在華外企正尋求將其部分或全部產業鏈轉移到印度等國家。

西塔拉曼10月19日在參加完世界銀行集團年會後對記者們說：「我會找那些正在撤離、或在考慮撤離中國的跨國公司……盡一切努力邀請他們來印度發展」。西塔拉曼還表示，她回國後將制定一份「藍圖」，以吸引這些跨國公司。

西塔拉曼說，她將為那些把眼光投向中國以外、把印度作為首選投資目的地的跨國公司準備一份「藍圖」。

但是現在看來，印度想要從中美貿易戰中獲利的願望恐怕是要落空了。《印度斯坦時報》網站10月30日報道，印度並未成為中美貿易戰受益者有三個原因。第一個也是最重要的原因是，除了某些領域，美中貿易額實際上並沒有減緩那麼多。美方數據顯示，特朗普上台以來，美中雙邊貿易增長了12%。

報道認為，這表明，沒有多少美國公司或與美國做生意的中國公司離開中國。出現這種情況的一大原因是對美國企業來說，中國仍然是比其他國家更好的選擇。

其次，報道稱，印度過去和現在都沒有能力取代中國成為世界製造業基地。儘管莫迪政府提出了「印度製造」倡議，但印度在建設能夠與東亞三大國——中國、日本和韓國——競爭的製造業基礎設施方面並未取得重大進展。

報道認為，印度難以從中美貿易戰中獲利的第三個主要原因是，新德里與華盛頓之間也存在貿易爭端。儘管印度和美國在近幾十年來結成了更緊密的戰略聯盟，但兩國在貿易問題上的立場並不一致。