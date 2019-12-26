中國大幅增加進口美國大豆　創2018年3月最高水平

美國彭博社12月25日引述海關數據報道指，中國從美國進口的大豆從10月份的約110萬噸增加到260萬噸，創2018年3月以來的最高水平。

報道稱，隨着中美兩國預計將在1月初簽署第一階段貿易協議，中國公司可能會繼續購買美國大豆。中國同時給予美國農產品買家報復性關税豁免，包括豁免對美國大豆徵收的30%報復關税。

美國農業部數據顯示，中國2019銷售年度的承諾採購總額達到了1,050萬噸，2018年則為200萬噸。

中國海關在一份公告中表示，對600億美元的對美加徵關税商品排除申請展開審核，後續批次排除清單將陸續公布。

中國國家糧油信息中心表示，隨着自美國的進口增加，12月中國進口量可能攀升至約900萬噸，進而可能緩解一些壓榨廠的供應短缺問題。

美國總統特朗普（Donald Trump）12月24日在海湖莊園接受記者提問，有記者問到中美會否舉行貿易協議的簽約儀式時，他稱：「我很可能會這樣做，是的，在適當的時候。我們會先有小儀式，最終我們會有（正式儀式）。」

記者再追問他會否與中國國家主席習近平簽署貿易協議，他稱：「我們最終會，是的，在我們相聚時。但我們（中美）會有一個快些的簽署，因為我們想完成它，協議已經完成，目前正在翻譯中。」