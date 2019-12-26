馬來西亞向中國等4國鋼鐵產品徵收反傾銷税

馬來西亞在聖誕節發布重要消息，表示要對中國、日本、韓國、越南四國鋼鐵產品徵收反傾銷税，為期五年。

馬來西亞國際貿易及工業部（Malaysia's Ministry of International Trade and Industry，MITI）12月25日發表聲明宣布「馬來西亞皇家關税部（The Royal Malaysian Customs Department）將對中國、日本、韓國和越南的鐵或非合金鋼冷軋卷徵收反傾銷税，為期五年，自聲明日起效至2024年12月24日。」

其中全部日本企業被徵收最高税率26.39%。而徵收韓國出口商的税率最低，為3.84%；世界最大鋼鐵製造商之一、韓國浦項鋼鐵（POSCO）享受零關税。

中國企業的税率不一，鞍山鋼鐵公司税率為4.82%，馬鞍山鋼鐵公司税率為4.76%，也有部分公司的稅率為26.38%。

越南税率居中，POSCO越南公司税率為7.7%，其他越南製造商税率為20.13%。

聲明指出，接到馬來西亞鋼鐵業投訴，經過反傾銷調查後，做出結論，上述鋼材「被以低於各國國內售價的水平出口到馬來西亞。」聲明又指「希望藉此機會，相關國家能夠改善不公平的貿易行為。」