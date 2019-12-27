分析師：美中階段式貿易協定只是停火　並非長期停戰

美國和中國據報在1月初接近簽署第一階段貿易協定。美國將降低對中國徵收的關稅，或可至少暫時紓緩外界對於全球兩個大型經濟體貿易戰升級的憂慮。不過一些分析家認為即使這協議簽訂，都不會讓中美的科技戰停止。這是兩國貿易摩擦的核心所在。

中美貿易談判：中美雙方順利在12月13日、即15的加徵稅款的限期前達成首階段協議。作為協議的一部分，美國取消在15日對中國加徵關稅。圖為加州聖佩德羅的貨櫃碼頭。（Reuters）

美奇金投資諮詢公司 （J Capital Research）共同創辦人和研究部負責人楊思安（Anne Stevenson-Yang）說：「美中之間真正的緊張所在，或者真正的大戲所在就是在科技領域。科技領域又回到了原點，無論是華為、中興或知識產權等。（兩國）仍未進入這個貿易關係真正的戰場。」

楊思安指出雖然美國總統特朗普（Donald Trump）一直在對中國進行誇大的妖魔化，但他在解決科技行業問題上並無採取有力的行動，而這可能最終導致美國對中國科技產品的進口增加，令貿易失衡惡化。

另一位專家亦有類似的看法。中信銀行（國際）首席經濟師廖群說：「中美科技戰肯定還會持續，甚至是「匯率戰」）都會持續。貿易戰停火或在現在宣布，但之後雙方仍將會繼續就讓步進行談判。中國將會因為相對大的貿易不平衡而做出更多讓步。原則上，中國已同意收窄美國貿易逆差。」

廖群稱，美國應當讓中國留有合理空間去評估市場狀況，以及在未來數年調整其採購。他表示，表面上看，第一階段性協定代表美中貿易戰的臨時性停火，但要維持長期停戰，這個協定是遠遠不夠的。